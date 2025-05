Policial salva mulher que estava sendo agredida e prende homem em Ribeirão do Pinhal

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu um homem, de 51 anos de idade, em flagrante pelo crime de lesão corporal na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. De acordo com a PC, a prisão aconteceu após uma ação rápida de um policial que salvou a vítima do homem.

Conforme explica a Polícia Civil, o policial estava passando próximo à praça central da cidade, quando avistou o indivíduo praticando as agressões contra a convivente. Segundo a delegada da PCPR Keyane Angélica Harshe, de pronto, o policial agiu e conteve o agressor, que estava em posse de duas armas brancas.

“Na sequência, ele acionou a Polícia Militar para prestar apoio e encaminhar a vítima para atendimento médico, oportunidade em que conduziu o agressor para a delegacia”, explica.

Na unidade policial, após as diligências de praxe, o indivíduo teve sua condução em flagrante ratificada pela autoridade policial e posteriormente foi encaminhado ao sistema penitenciário.