Cinco homens são presos por tráfico de drogas e estrupo de vulnerável no Norte Pioneiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu cinco pessoas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão. As capturas aconteceram na manhã desta quinta-feira (22) em Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

Em Santo Antônio da Platina, no bairro Jardim Monte das Oliveiras, dois irmãos, de 22 e 20 anos, foram presos em flagrante com 300 gramas de cocaína, 71 gramas de crack, 60 gramas de maconha, balanças de precisão e celulares.

Conforme o delegado Rafael Pereira, no bairro Jardim Baggio, um homem, de 31, foi preso em posse de 4,5 gramas de maconha e nove pedras de crack. No bairro Aparecidinho III, outro homem, de 37, foi preso no cumprimento de um mandado de condenação definitiva a 10 anos e 6 meses pelo crime de estupro de vulnerável.

“Em Joaquim Távora, no centro da cidade, um indivíduo, de 23, foi preso em flagrante com 51 gramas de maconha, uma bucha de cocaína e R$ 257 em dinheiro”, explica.

A operação foi realizada com base em investigações conduzidas pelas delegacias locais. Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.