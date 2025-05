Municípios dos Campos Gerais debatem ações para desenvolvimento do turismo

Na última quinta-feira (22), a Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (Adetur), promoveu uma reunião com os secretários e dirigentes municipais de turismo da região. Com a participação de quatorze municípios e instituições da sociedade civil e Sistema S, a reunião teve como objetivo debater ações para o desenvolvimento do turismo nos Campos Gerais, incluindo representantes das cidades de Arapoti, Jaguariaíva e Sengés.

Realizado na cidade de Ponta Grossa, o evento teve como destaque a realização do 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais e a estruturação da atividade nos municípios da região. Em especial, a reunião também debateu sobre a infraestrutura turística da região, a regulamentação e preparação dos atrativos turísticos naturais e culturais para atendimento dos visitantes.

Aspectos relacionados à segurança, respeito à legislação, horário de expediente e qualificação dos atendentes também foram alguns dos temas centrais discutidos na reunião, reforçando a prioridade da Adetur em promover as atividades turísticas com respeito à ordem e oferecendo uma segurança adequada e de qualidade para os visitantes.

Além dos aspectos turísticos da região, estruturação, segurança e qualificações para receber novas atrações turísticas e reforçar as existentes, a reunião também contou com outras iniciativas, como a terceira edição do guia turístico e do aplicativo Conheça Campos Gerais do Paraná, que reúne informações sobre atrativos, hospedagens, gastronomia e serviços das cidades participantes.

Outro destaque foi a Jornada de Formatação de Produtos Turísticos de Experiência, voltada à criação de roteiros mais interativos e personalizados para os visitantes. Projetos como a Experiência Tropeira e o Turismo na Escola também foram debatidos, com o objetivo de valorizar a cultura regional e despertar o interesse turístico desde cedo nas novas gerações.

Alguns destes eventos já vêm sendo realizados na região, recebendo grande destaque com suas iniciativas que chamam a atenção dos moradores. A Experiência Tropeira – Campos Gerais, por exemplo, foi realizada no último final de semana na cidade de Jaguariaíva, e será realizada neste final de semana na cidade de Arapoti, levando personagens tropeiros, causos, roda de viola e degustação de prato típico para os moradores e visitantes.

Estiveram presentes na reunião representantes dos municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba e Tibagi participaram da reunião, além da equipe do Sistema Fecomércio Sesc/Senac, Sebrae, Abrasel e Visite Ponta Grossa Convention Visitors Bureau e o Núcleo regional da Secretaria de Estado do Sebrae e o Portal BNT On-line.