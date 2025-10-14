Turismo do Paraná registra forte crescimento e se aproxima da média nacional; Norte Pioneiro tem destaque

Vista do Parque do Cruzeiro, mais novo cartão postal do Norte Pioneiro do Paraná, na cidade de Tomazina. Foto Folha Extra

O turismo do Paraná segue em trajetória de expansão em 2025, posicionando-se como um dos setores mais dinâmicos da economia estadual. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (14), o Estado registrou alta de 10,9% no acumulado do ano até julho, em valores nominais, e crescimento de 5,4% em volume de atividades, posicionando-se entre os oito estados com melhor desempenho no país.

No mesmo período, o índice nacional apresentou variação de 11,2% em valores nominais e 6,0% em volume, o que demonstra o dinamismo e o bom desempenho do turismo paranaense. Os números refletem os avanços das políticas públicas implementadas pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu), que têm investido na regionalização do setor, qualificação profissional e promoção dos 18 territórios turísticos do Estado.

“O turismo do Paraná vive uma fase sólida e planejada. Estamos diversificando a oferta, fortalecendo destinos do interior e ampliando as oportunidades de visitação. Isso mostra que o Estado possui um setor preparado, competitivo e sustentável”, destacou o secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos.

Do alto do Morro do Gavião, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Foto Folha Extra

Na comparação entre agosto de 2025 e agosto de 2024, o Paraná manteve crescimento positivo, com alta de 10,4% em termos nominais e 4,0% em volume de atividades. Segundo Paranhos, “o Paraná tem conseguido crescer com constância porque há planejamento e integração com o trade turístico. Estamos valorizando as vocações territoriais e consolidando novos produtos turísticos”.

Entre os fatores que impulsionaram o setor estão a retomada de eventos regionais, o fortalecimento das rotas de natureza e aventura, e a expansão do turismo de negócios, especialmente nas regiões de Curitiba, Foz do Iguaçu, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

“O desempenho reflete a maturidade do turismo paranaense e a capacidade do Estado de atrair visitantes de diferentes perfis, oferecendo experiências diversificadas e de qualidade”, acrescentou Paranhos.

A expectativa da Setu é de que o Paraná encerre 2025 com resultados ainda mais expressivos, impulsionados pelo calendário de grandes eventos e pela consolidação de novos roteiros turísticos. O setor, considerado estratégico para a economia local, deve continuar a gerar emprego, renda e oportunidades em todas as regiões do Estado.

NORTE PIONEIRO EM DESTAQUE

Entre as regiões que vêm se destacando nesse movimento de crescimento, o Norte Pioneiro tem se consolidado como um dos polos turísticos mais promissores do Paraná. A região encanta pela diversidade de paisagens e experiências únicas, como o Salto Cavalcanti, em Tomazina, uma das quedas d’água mais impressionantes do Estado. No mesmo município, o recém-inaugurado Parque do Cruzeiro vem atraindo visitantes com sua vista panorâmica e estrutura voltada ao ecoturismo e à contemplação.

Castelo Medieval da Vinícola Ladorni, em Baneirantes. Foto Vinícola Ladorni

Em Ribeirão Claro, o turismo de natureza também ganha força com o Morro do Gavião, a tradicional Ponte Pênsil e a imponente Pedra do Índio, pontos que combinam aventura e contato direto com a natureza. Já em Bandeirantes, o Castelo Medieval da Vinícola Ladorni oferece uma experiência única, remetendo à Idade Média e que tem se tornado um dos destinos mais fotografados e procurados da região.

Com tantas belezas e atrativos, o Norte Pioneiro tem conquistado cada vez mais os olhares dos turistas do Brasil inteiro, fortalecendo o turismo regional e impulsionando o desenvolvimento econômico local.

RECEITA

Para fins de comparação, o índice nacional apresentou variação de 11,2% em valores nominais e 6,0% em volume no mesmo período. Entre os estados que lideraram o crescimento, destacam-se Rio de Janeiro e Amazonas (15,9% nominal), Bahia (15,6%) e Ceará (14,5%). Outros estados importantes, como Rio Grande do Sul (18,6%) e São Paulo (10,2%), também apresentaram resultados positivos, com o Paraná se posicionando de forma muito competitiva neste cenário de retomada consolidada do turismo em nível nacional.