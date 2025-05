GIRO PARANÁ

Segurança pública

O deputado Alexandre Curi (PSD) participou da formatura de 126 novos policiais civis do Paraná, em Curitiba. Ele destacou os investimentos em segurança pública, que contribuíram para a queda da criminalidade no Estado. Os novos profissionais reforçarão o atendimento em delegacias e centrais de flagrante.

Poliniza

O Governo do Paraná anunciou a expansão do projeto Poliniza Paraná para o Jardim Botânico de Londrina e mais dez Unidades de Conservação. Serão instaladas 87 novas colônias de abelhas nativas sem ferrão, com investimento de R$ 92 mil. A ação visa fortalecer a biodiversidade e integra o programa Paraná Mais Verde.

Apaes Paraná

O senador Sérgio Moro (União-PR) pediu ao STF a manutenção do direito das Apaes do Paraná de receber recursos públicos estaduais. Segundo ele, a proibição prejudicaria o atendimento especializado prestado a pessoas com deficiência severa, defendendo a liberdade de escolha entre ensino regular e rede especializada. A decisão será julgada pela Corte.

Startup

Curitiba, Maringá e Londrina estão entre as 1.000 melhores cidades do mundo para startups, segundo o Startup Ecosystem Index Report 2025. Curitiba lidera no Paraná, em 149º lugar global, seguida por Maringá (760º) e Londrina (884º). O ranking foi divulgado no dia 20 pelo instituto israelense StartupBlink.

Pompidou

O governador Ratinho Júnior (PSD) viaja a Paris na próxima semana para reuniões no Centro Pompidou, que instalará um museu em Foz do Iguaçu. Também estão previstos encontros com investidores. Ele ficará fora do país de terça (27) a sábado (31).

Uso da IA

A Assembleia Legislativa do Paraná sediou palestra sobre democracia e inteligência artificial, promovida pela Escola do Legislativo e OAB-PR. O advogado Joelson Dias destacou os riscos e potencial das novas tecnologias, citando a Lei nº 22.343, de 4 de abril de 2025, como primeiro passo na regulamentação da IA. Ele defendeu salvaguardas éticas para fortalecer a democracia.

Reforma tributária

O Paraná iniciou a capacitação de servidores para a implementação da Reforma Tributária, que começará a ser testada em 2026. A mudança substituirá o ICMS pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), impactando a arrecadação estadual. O Estado se prepara com modernização administrativa e ajustes legais.

Semana da Inovação

A Semana da Inovação Copel 2025 reuniu mais de 2.200 participantes, entre presenciais e online, e lançou o Desafio Copel de Inovação, focado em soluções com inteligência artificial. O evento contou com palestras de líderes empresariais e oficinas práticas. A iniciativa reforça a transformação digital e o protagonismo da Copel no setor elétrico.

Temperaturas negativas

O Paraná deve registrar temperaturas negativas a partir do fim de maio, com a chegada de uma massa de ar polar e frentes frias, segundo o Simepar. Antes do frio intenso, são esperados temporais e pancadas de chuva em várias regiões. O órgão alerta para possível geada e recomenda acompanhamento do Alerta Geada no site oficial.

A gripe

O Ministério da Agricultura e Pecuária monitora nove municípios com investigações em andamento sobre possíveis casos de gripe aviária. As coletas de amostras, ainda sem resultado conclusivo, ocorrem em criações domésticas e aves silvestres no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Tocantins e Pará.

Déficit fiscal

O governo Lula anunciou nesta quinta-feira (22) um corte de R$ 31,3 bilhões no Orçamento para buscar o déficit fiscal zero em 2025. Também será elevado o IOF para reforçar a arrecadação. O valor surpreendeu o mercado, que previa contenção de cerca de R$ 10 bilhões.