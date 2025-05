GIRO PARANÁ

O Governo do Paraná firmou nesta quarta (21) uma força-tarefa com os municípios para aumentar a vacinação contra gripe e vírus respiratórios. Foto: Alessandro Vieira/SESA-PR

Campanha

O Governo do Paraná firmou nesta quarta (21) uma força-tarefa com os municípios para aumentar a vacinação contra gripe e vírus respiratórios. As ações incluem campanhas de conscientização, vacinação fora das unidades básicas e uso intensivo da mídia local. A cobertura entre crianças está em apenas 20,72%, muito abaixo da meta de 90%.

Internet no Paraná

A Meta e a V.tal anunciam nova ramificação do cabo submarino Malbec para ampliar a internet no Sul do Brasil, beneficiando diretamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A expansão também melhora o acesso digital na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Porto Alegre deve se tornar um hub regional de conectividade internacional.

Via WhatsApp

A Sanepar está testando um novo sistema de pagamento de faturas via WhatsApp, permitindo quitar contas por Pix sem sair da conversa. Para usar, envie mensagem para (41) 99544-0115 e siga as instruções do menu. O teste vai até 30 de junho ou até 10 mil pagamentos.

Ampliando

Foi aprovado na Alep o projeto do governo que amplia a contratação de servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE). A medida reforça secretarias técnicas e amplia efetivos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outras carreiras essenciais. O líder do governo, deputado Hussein Bakri (PSD), destacou a importância para melhorar serviços públicos e segurança.

Pessoa idosa

O Paraná já emite a Carteira da Pessoa Idosa Paranaense, que garante passagens intermunicipais gratuitas ou com 50% de desconto para idosos de baixa renda. O cadastro deve ser feito no site carteiradapessoaidosa.paas.pr.gov.br. O documento pode ser apresentado impresso ou digital no embarque.

Gratuidade

Empresas de transporte intermunicipal no Paraná devem reservar dois assentos gratuitos e dois com 50% de desconto por viagem a idosos cadastrados. O controle será feito pelo DER/PR e Receita Estadual. O governo lançará campanha de orientação com cartazes e material informativo.

Missão

O governador Ratinho Júnior (PSD) solicitou à Assembleia Legislativa do Paraná autorização para se ausentar do país entre 27 e 31 de maio. O pedido foi lido pelo deputado Gugu Bueno (PSD) nesta terça-feira (20). Durante a viagem, o vice-governador Darci Piana (PSD) assumirá o comando do Palácio Iguaçu interinamente.

Rebanhos

Adapar e IDR-Paraná intensificam ações para erradicar brucelose e tuberculose nos rebanhos do estado. Entre as medidas estão a vacinação obrigatória de bezerras e testes diagnósticos regulares. O objetivo é garantir a sanidade animal e proteger a saúde pública. As iniciativas incluem capacitação de veterinários, campanhas municipais de vacinação e certificação de propriedades livres das doenças.

MEI Paraná

De acordo com a Junta Comercial do Paraná (Jucepar), até março de 2025, o Paraná contava com 1.818.625 Microempreendedores Individuais (MEIs), sendo que 73% das novas empresas abertas no primeiro trimestre de 2025 foram MEIs, totalizando 77.611 registros nesta categoria.

IR MEI

Ser MEI não obriga automaticamente a declarar Imposto de Renda, mas os lucros da atividade podem gerar essa exigência. Com escrituração contábil, o lucro é isento; sem ela, a isenção segue percentuais da receita bruta. Outras rendas também entram no cálculo da obrigatoriedade. Dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda para MEI podem ser esclarecidas no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) ou no Portal do Empreendedor (www.gov.br/mei).

Reeleição

A CCJ do Senado aprovou a PEC que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos, e aumenta os mandatos para cinco anos no Executivo e Legislativo, e dez anos para senadores. A proposta também unifica as eleições para todos os cargos a cada cinco anos. Agora, o texto segue para comissão especial, plenário e depois para a Câmara.