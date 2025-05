Motorista em carro carregado com maconha sofre acidente no Norte Pioneiro

Equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a apreensão de um veículo que se envolveu em um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (22) na BR369 em Andirá, no Norte Pioneiro. Os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha no automóvel.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu por volta da 04h00 e envolveu um automóvel Hyundai HB20 que pegou fogo após a colisão. Equipes de uma usina de cana de açúcar que trabalhavam próximo ao local controlaram as chamas e apagaram o fogo acionando a polícia na sequência.

No local, os policiais constataram que havia uma grande quantidade de maconha dentro do automóvel. Ainda segundo as informações, o motorista do automóvel não foi encontrado e teria fugido do local com apoio de outro veículo.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso e as drogas encaminhadas a delegacia da Polícia Civil.