Previsões apontam chuva para Wenceslau Braz e região nesta quinta-feira

Esta quinta-feira (22) começou com um tempo “esquisito” na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Entre as 06h00 e 07h00, foi possível notar um céu nublado e neblinas na cidade. Portanto, o dia promete uma diversidade de temperaturas, e até chuvas estão previstas para o município.

De acordo com as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura na cidade deve permanecer entre 16°C e 24°C nesta quinta-feira. Conforme apontam as previsões, o pico das temperaturas máximas deve ser entre as 13h00 e 16h00, quando poderão chegar a 24°C.

Depois das 17h00, a temperatura deve começar a diminuir no município, chegando a máximas de 20°C, 4°C de diferença de uma hora anterior. A partir deste horário, as previsões apontam que deve chover na cidade, com chuvas previstas para até as 22h00. No geral, deve chover até 10.9mm na cidade.

Em outras cidades da região, as previsões também apontam chuvas. Na cidade de Siqueira Campos, a temperatura deve seguir os mesmos padrões que na cidade de Wenceslau Braz, mas deve chover até 10.2mm a partir das 17h00. Já na cidade de Tomazina, a chuva deve ser menos impactante, tendo em vista que as previsões apontam apenas 5.2mm.

Em contrapartida, na cidade de Santo Antônio da Platina não deve chover nesta quinta-feira, e as temperaturas podem chegar a 27°C durante o dia. Assim também deve acontecer na cidade de Jacarezinho, que apresenta as mesmas previsões.

Para informações de outras cidades da região, os leitores podem acessar o site oficial do Simepar e buscar pela cidade desejada.