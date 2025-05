Inverno se aproxima e primeira onda de frio chega ao Paraná com temperaturas de 0°

O mês de junho, que marca o início do inverno, deve começar com temperaturas negativas em várias regiões do Paraná. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) acompanha o avanço de uma massa de ar polar que irá atravessar o Sul do Brasil e deve atingir o estado a partir do dia 27 de maio, trazendo mudanças expressivas nas condições do tempo.

De acordo com o Simepar, a menor temperatura registrada em 2025 até o momento foi de 4°C, em Palmas, no dia 29 de abril. Desde então, frentes frias sucessivas já provocaram uma queda gradual nas temperaturas. No entanto, com a chegada da nova frente fria acompanhada da massa polar, o frio será mais intenso e generalizado em todo o território paranaense.

Antes da queda acentuada nas temperaturas, há previsão de pancadas de chuva e temporais localizados, com rajadas de vento em diversas regiões do estado. A frente fria, de características continentais, deverá se deslocar rapidamente pelo Paraná, seguida por uma massa de ar polar que reforçará a queda nas temperaturas, segundo o meteorologista Leonardo Furlan.

Entre os dias 28 de maio e a primeira semana de junho, as manhãs serão geladas, com mínimas próximas de 0°C e possibilidade de temperaturas negativas no Sul, Centro-Sul e Sudeste do estado. No Norte, onde os dias têm sido mais quentes, as mínimas devem cair para cerca de 4°C.

Há também alto risco de geadas, principalmente nas regiões Sul, Centro-Sul, Sudeste e Sudoeste. Nas regiões Noroeste e Norte, o risco é moderado. As áreas mais ao Sul podem enfrentar geadas de forte intensidade.

O Simepar recomenda o acompanhamento do Alerta Geada, serviço disponível na página inicial do site da instituição (www.simepar.br), com informações atualizadas com 72 horas de antecedência. O sistema conta com 120 estações meteorológicas, três radares e cinco sensores de descargas atmosféricas, fornecendo dados para órgãos estaduais e municipais.

Previsões detalhadas para os 399 municípios paranaenses são atualizadas duas vezes ao dia no site do Simepar. A instituição também divulga boletins diários e informações em tempo real nas redes sociais e no canal de WhatsApp.