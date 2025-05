Ratinho Junior fortalece relações com União Europeia em encontro no Palácio Iguaçu

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (21) uma comitiva de diplomatas da União Europeia no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A delegação, composta por representantes de 14 países, visitou o Paraná com o objetivo de estreitar laços de cooperação nas áreas de sustentabilidade, ciência, inovação e comércio.

Durante o encontro, Ratinho Junior apresentou dados que explicam o crescente interesse europeu no estado. Segundo ele, o Paraná foi reconhecido por quatro anos consecutivos como o estado mais sustentável do Brasil. Atualmente, o estado produz cerca de 18% da energia elétrica consumida no país, sendo que 98% desse total é gerado a partir de fontes limpas e renováveis, como hidrelétricas, energia solar, eólica e biomassa proveniente da agricultura e pecuária.

O governador destacou ainda os avanços na produção de hidrogênio verde e sua aplicação como combustível de aviação sustentável (SAF), uma iniciativa voltada à descarbonização do setor aéreo. O Paraná está estruturando uma cadeia produtiva dedicada ao desenvolvimento e consolidação dessa tecnologia.

Outro ponto de destaque foi o modelo cooperativista do estado, que concentra sete das dez maiores cooperativas agroindustriais do Brasil. O sistema, que alia produção agrícola e industrialização com sustentabilidade, despertou grande interesse por parte da delegação europeia. De acordo com o Sistema Ocepar, as cooperativas paranaenses movimentaram R$ 206 bilhões em 2023, crescimento de 10,3% em relação ao ano anterior, com mais de 227 cooperativas e 4 milhões de cooperados.

O chefe adjunto da Delegação da União Europeia no Brasil, Jean-Pierre Bou, destacou as oportunidades de cooperação com o Paraná, especialmente nas áreas de proteção ambiental, produção sustentável de alimentos e investimentos em inovação e infraestrutura.

A inovação também foi tema da reunião. O estado criou a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Sei), responsável por projetos com foco em saúde, educação e indústria. Desde 2021, escolas estaduais oferecem aulas de programação e robótica. A rede de ensino já tem parcerias com empresas como Google, Amazon, Microsoft e Huawei, e o governo busca ampliar a cooperação com empresas europeias do setor.