Estudantes de São José da Boa Vista visitam museu em Arapoti

O turismo nas escolas tem crescido significativamente nos últimos anos. Com iniciativas do Governo Estadual e incentivos das prefeituras, muitos alunos vivenciam momentos de descontração e aprendizado com viagens, visitas ou até mesmo atividades dentro das salas de aula que proporcionam conhecimento sobre o turismo no Paraná e em outras regiões. Na cidade de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, estas iniciativas também têm sido valorizadas.

Na última segunda-feira (20), os alunos da 5ª série da Escola Municipal Francisco Abílio Lopes foram levados até a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, para visitar o Museu Imigrante Holandês. A visita, que foi proporcionada pelas secretarias de Cultura e Educação, foi de grande importância para os estudantes, que tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história da migração dos holandeses para o Brasil.

O museu tem como principal atração a história dos imigrantes para a cidade e apresenta mais de 4 mil fotos representativas da chegada das famílias holandesas na região, além de diversos outros objetos.

Em relação ao acervo, apresenta objetos e documentos pertencentes às famílias dos holandeses, como utensílios domésticos, objetos religiosos, ferramentas agrícolas, fotografias e muitos documentos históricos. O museu também apresenta um parque que possui réplicas de edifícios do início da colonização, onde atualmente vários eventos são realizados ao decorrer do ano.

Contudo, pode-se presumir que a visita ao Museu Imigrante Holandês foi uma oportunidade para que as crianças pudessem aprender sobre o início da imigração holandesa na cidade de Arapoti, sobre seus costumes e como sobreviviam. Além de proporcionar mais conhecimento para os estudantes, a visita foi um momento de lazer para eles, tornando o aprendizado divertido.