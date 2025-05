Governo do Paraná garante R$ 3 mi em investimentos para município do Norte Pioneiro

O município de Cambará, no Norte Pioneiro, recebeu nesta semana a confirmação de recursos superiores a R$ 3 milhões para investimentos em infraestrutura urbana. A informação foi divulgada pelo prefeito Walcir Joaquim após encontros com o secretário das Cidades, Guto Silva, e os deputados estaduais Do Carmo e Cobra.

Os recursos serão aplicados em obras de readequação e construção de calçadas, pavimentação asfáltica e na infraestrutura do novo Distrito Industrial da cidade. As ações visam promover o desenvolvimento urbano e fortalecer o potencial econômico local, especialmente no setor industrial.

Além das tratativas relacionadas à infraestrutura, o prefeito Walcir Joaquim também se reuniu com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Marco Brasil. Durante a reunião, foram apresentados projetos que buscam a geração de empregos e o fortalecimento do setor produtivo em Cambará.

O aporte financeiro e os projetos apresentados indicam um esforço conjunto entre a administração municipal e o governo estadual para impulsionar o crescimento econômico da cidade, valorizando a infraestrutura urbana e criando condições para o desenvolvimento do mercado de trabalho.

O investimento em pavimentação e calçadas tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores, enquanto a infraestrutura no Distrito Industrial deve atrair novos negócios e ampliar a capacidade produtiva do município.

Os recursos e projetos estão alinhados com as estratégias do governo estadual para promover o desenvolvimento regional, buscando fortalecer cidades como Cambará por meio de investimentos estruturantes e ações que favoreçam o ambiente de negócios e o emprego local.