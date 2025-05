Municípios da região realizam campanhas de combate a violência contra crianças e adolescentes

No Paraná, municípios promovem ações de conscientização em alusão ao 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Em Sengés, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou no dia 16 de maio uma blitz educativa no centro da cidade, além de atividades de sensibilização com crianças do Projeto Piá e adolescentes atendidos pelo CRAS São Pedro. Durante a semana, a equipe técnica também visitou escolas locais, contando com a participação de assistentes sociais, psicólogas e membros do Conselho Tutelar.

Em Jaguariaíva, a campanha Maio Laranja, dedicada ao enfrentamento da violência sexual infantil, está em andamento com diversas ações promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF). Entre as iniciativas estão caminhadas nos bairros, que têm como objetivo orientar a população sobre a importância de denunciar casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, fortalecendo a rede de proteção local. A programação inclui ainda palestras para famílias realizadas nos Centros de Convivência e em escolas municipais. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelo CREAS nos telefones (43) 3535-9388, 3535-9387 e (43) 99976-1502, e pelo Conselho Tutelar, pelo telefone (43) 3535-9392. O município conta com uma equipe técnica especializada no CREAS e na SEDESMF para investigar as denúncias em conjunto com órgãos competentes.

Já em Arapoti, a Secretaria de Assistência Social realizou palestras em formato de roda de conversa nas escolas estaduais durante a última semana, também dentro da campanha Maio Laranja. As atividades foram direcionadas a estudantes do ensino fundamental e abordaram temas relacionados à proteção, prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O objetivo foi conscientizar os jovens, estimular o diálogo e informar sobre os canais disponíveis para denúncias.

As ações realizadas nos três municípios reforçam o compromisso local com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, buscando ampliar a conscientização da população e fortalecer a rede de apoio e prevenção à violência sexual infantojuvenil.