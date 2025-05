Paranaense é campeã geral da Copa do Mundo de Paraciclismo

A paranaense Victoria Barbosa, natural de Londrina, foi a campeã geral da Copa do Mundo de Paraciclismo 2025, na classe C1. A conquista veio após uma sequência de grandes desempenhos nas duas últimas etapas do circuito internacional. Ela é apoiada pelo Governo do Estado por meio do Proesporte (Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte) e foi também bolsista do Geração Olímpica e Paralímpica (GOP) em cinco editais, entre 2020 e 2024.

No início de maio, a atleta subiu ao pódio com dois bronzes conquistados na etapa da Bélgica. Na última sexta-feira (16), ela confirmou o bom momento ao vencer a prova de contrarrelógio na Itália, pedalando os 16,2 km do percurso em 33 minutos e 26 segundos, garantindo o título geral da temporada.

“Fiquei muito feliz com o resultado porque sei que entreguei tudo que podia. Dei o meu melhor nas duas etapas. O nível internacional está cada vez mais alto, todo mundo treina forte e se dedica muito. Estar entre as melhores do mundo é motivo de muita satisfação e orgulho. Representar minha cidade, meu estado e meu país da melhor forma possível é um privilégio”, declarou.

Ela falou sobre o apoio do Governo do Paraná. “O Proesporte e o GOP têm uma importância enorme. São programas que possibilitam a aquisição de equipamentos, a participação em competições e a contratação de bons profissionais. Esse suporte é fundamental para que possamos estar no mais alto nível e representar o Paraná com excelência”, afirmou.

Ambos os programas são desenvolvidos pela Secretaria do Esporte do Paraná. Financiado pelo contribuinte do ICMS, que pode destinar parte do valor devido para projetos na área, o Proesporte destina no atual edital R$ 50 milhões para projetos esportivos a serem executados no biênio 2026/27. Desde 2018, ano do primeiro edital, já foram destinados R$ 83 milhões para 577 projetos.

Victoria recebe apoio do Governo do Estado com programas que a ajudaram a conquistar o título. Foto: Arquivo Pessoal

Criado pelo Governo do Estado em 2011, o Geração Olímpica e Paralímpica é o maior programa em nível estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta e conta com o patrocínio exclusivo da Companhia Paranaense de Energia, a Copel.

Para o coordenador do Proesporte, Otávio Vinicius Taguchi, da SEES, a atleta é um exemplo da importância das políticas públicas de incentivo ao esporte. “A Victoria Barbosa é uma grande atleta que conseguiu, com o incentivo do Proesporte, aprimorar ainda mais seus treinamentos. O programa proporcionou a ela participações em grandes competições internacionais, que elevaram seu potencial. Acompanhamos sua evolução de perto e vemos que essa conquista é fruto de um trabalho sólido e bem direcionado.”

Victoria teve seu primeiro contato com o paraciclismo em 2015, mas começou a treinar com regularidade apenas em 2018, logo após se formar em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Em 2019, disputava sua primeira Copa do Mundo, conquistando o bronze no contrarrelógio na Itália – na época, competindo pela classe C2.

Em 2023, após um diagnóstico de uma síndrome rara que afetava outras regiões do corpo além da perna, Victoria passou para a classe C1, categoria que disputa atualmente. Desde então, mantém-se entre as 10 melhores atletas do ranking mundial, com o apoio de uma equipe multidisciplinar.

“O caminho nunca é trilhado sozinho, independente do esporte que você escolha. Hoje eu colho frutos de um trabalho em conjunto com médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, treinador, preparador físico e mecânico. É realmente um trabalho em equipe”, reforça ela.

Após o título mundial no contrarrelógio, Victoria segue focada em equilibrar a rotina de treinos e cuidados com a saúde. Seu principal objetivo em 2025 é o Campeonato Mundial de Estrada, que será em agosto, na Bélgica. Antes disso, ela encara o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, em Leme (SP), em julho.