GIRO PARANÁ

Título cancelado

Cerca de 5 milhões de brasileiros têm o título de eleitor cancelado por não regularizarem o documento até a última segunda-feira (19), segundo o TSE. Quem estiver com o título cancelado será impedido de votar, tirar passaporte ou CPF, se matricular em instituição pública e assumir cargo em concurso. A sanção começa a valer entre 30 de maio e 2 de junho.

Como regularizar

Eleitores com o título cancelado devem procurar o cartório eleitoral ou acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. É preciso preencher o formulário, anexar os documentos exigidos e solicitar a regularização. O serviço está disponível desde esta terça-feira, 20.

E o Paraná?

A China suspendeu a habilitação de 59 frigoríficos brasileiros de carne de frango, incluindo 21 no Paraná, maior exportador do país. A medida foi tomada após a confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A suspensão afeta gigantes do setor e agrava o impacto nas exportações paranaenses.

Investimento e expansão

A DAF Caminhões vai investir R$ 950 milhões até 2029 para ampliar sua fábrica em Ponta Grossa, maior unidade do grupo no mundo. A expansão inclui nova tecnologia, apoio do programa Paraná Competitivo e produção de um novo modelo de caminhão. A planta já soma 40 mil veículos produzidos desde 2013.

Geração de empregos

Com 1.050 funcionários e capacidade para produzir 50 caminhões por dia, a unidade da DAF em Ponta Grossa reforça a presença da marca no Brasil e na América do Sul. Os caminhões paranaenses já são exportados para países como Chile, Peru e Paraguai, com previsão de chegada à Argentina.

“Segurança em Números”

A TV Paraná Turismo exibe nesta quarta-feira (21), às 19h, o especial “Segurança em Números”, que mostra a queda histórica da criminalidade no Paraná. O programa destaca a redução de 26,3% nos homicídios no 1º trimestre de 2025 em comparação a 2024. É o menor índice desde 2007, segundo a Sesp.

Empregos

O governador Ratinho Júnior inaugurou nesta terça-feira (20) a nova fábrica da Adimax em Mandirituba (RMC), de produção de alimentos pet, com investimento de R$ 140 milhões. A planta gerou 70 empregos diretos e pode chegar a 200 vagas com a ampliação. A maioria dos contratados é do próprio município, impulsionando a economia local.

Ministros do STF

O senador paranaense Oriovisto Guimarães cobrou da Câmara a votação da PEC que limita decisões individuais de ministros do STF. A proposta, já aprovada no Senado, está parada há meses. Segundo ele, o novo conflito entre Poderes reforça a urgência do tema.

Licenciamento ambiental

O agronegócio conquistou vitória importante com a aprovação do PL 2159/2021 na Comissão de Meio Ambiente do Senado nesta terça-feira (20). O texto altera a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e segue agora para votação na Comissão de Agricultura. O setor produtivo lançou um manifesto pedindo aprovação imediata, alegando que a atual legislação trava investimentos.

Licenciamento ambiental II

No manifesto, entidades afirmam que o modelo atual é “um labirinto de exigências” que prejudica quem quer produzir com responsabilidade. O relator Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou que “é o texto possível” após negociações com ambientalistas. O governo ainda está dividido sobre o projeto, com ministérios em posições opostas.

Novo programa

O presidente Lula anunciou nesta terça-feira (20) que o governo lançará um programa de crédito para reforma de casas, com juros baixos. A medida, segundo ele, complementará o Minha Casa, Minha Vida. O objetivo é facilitar melhorias em moradias e impulsionar a popularidade do governo.