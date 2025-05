Morre Rosemeire Dias, ex-vereadora de São José da Boa Vista

Na manhã desta terça-feira (20), uma triste notícia abalou o município de São José da Boa Vista. A ex-vereadora Rosemeire Dias faleceu nesta manhã, com 57 anos de idade, deixando filhos e netos.

Rosemeire foi um ícone da população boa-vistense. Vereadora por quatro mandatos consecutivos, Rosemeire fez parte do legislativo do município entre os anos de 2005 e 2020, marcando a história do município.

De acordo com apurações feitas pela reportagem da Folha, no ano passado Rosemeire foi diagnosticada com um tumor na cabeça. No final do ano, ela passou por uma cirurgia para retirar o tumor, mas depois de algum tempo ele voltou mais agressivo. Com isso, ela passou por uma outra cirurgia dias atrás, mas seu cérebro não voltou e ela não acordou mais.

Em nota, a Câmara Municipal dos Vereadores lamentou a perda da ex-vereadora, afirmando que ela foi mais do que uma representante do povo. “Foi mais do que uma representante do povo: foi uma mulher forte, comprometida com o bem comum, que exerceu com amor e alegria a missão de servir”, diz a nota.