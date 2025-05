Caminhões batem de frente e polícia descobre que vítimas eram tio e sobrinho

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (20) na rodovia BR373 no trecho que passa por Imbituva, interior do Paraná, tirou a vida de dois caminhoneiros que eram tio e sobrinho.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 na altura do km 222 da rodovia próximo ao trevo de Imbituva e envolveu dois caminhões.

Conforme os relatos colhidos pelos policiais, os dois veículos eram da cidade de Mallet e trabalhavam no transporte de papel higiênico. Os caminhões transitavam em sentidos contrários da rodovia quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal. Após o impacto, os veículos ficaram destruídos e pegaram fogo. Os dois caminhoneiros morreram no local.

A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil que se mobilizaram para conter as chamas. O transito chegou a ser interditado no local para o trabalho das equipes de resgate.

Ainda conforme as informações divulgadas pela PRF, os dois motoristas eram tio e sobrinho.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.