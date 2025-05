Paraná recebeu 104 mil turistas estrangeiros em abril, melhor resultado para o mês desde 2018

O Paraná segue com altas taxas de crescimento na recepção de turistas vindos de fora do Brasil. Em abril deste ano, o Estado recebeu 104.766 viajantes internacionais, um crescimento de 101,9% no comparativo com o mesmo mês de 2024, quando 51.872 visitantes estrangeiros foram registrados entrando no País pelo Paraná.

As informações são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e foram atualizadas recentemente pelo órgão. Com o resultado, o Paraná foi o quarto estado que mais recebeu visitantes internacionais no mês de abril, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Ao comparar com anos anteriores, a taxa de recepção de estrangeiros em abril deste ano é a maior para esse mês desde 2018 – quando as taxas de entradas internacionais por estado começaram a ser disponibilizadas no painel de dados da Embratur, com 74.785 visitantes internacionais. Antes de 2025, o maior número havia sido registrado em 2019, pré-pandemia, com pouco mais de 88 mil turistas.

“O nosso trabalho de posicionar o Paraná como um grande receptivo está funcionando, com cada vez mais turistas de fora do Brasil chegando e aquecendo nossos comércios, hotéis e serviços. Isso é resultado do quanto o Estado investe e aposta no turismo, fomentando o setor e mostrando aos turistas que aqui tem atrativos qualificados para todo mundo”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

As chegadas internacionais em abril foram feitas, majoritariamente, por via terrestre, mostrando a importância de municípios fronteiriços ao turismo do Estado, como Guaíra e Foz do Iguaçu, ambos no Oeste paranaense.

Os turistas que mais chegaram ao Paraná no último mês de abril eram originários do Paraguai (55,8%), Argentina (22,1%), Uruguai (3,2%), Estados Unidos (1,7%), Alemanha (1,5%), Espanha (1,5%) e Reino Unido (1,2%).

Os turistas sul-americanos são os que mais entraram no País pelo Paraná. Eles registraram um crescimento de 155% nas chegadas ao Estado, na comparação entre abril deste ano, com pouco mais de 89 mil viajantes, perante o mesmo mês de 2024, que teve quase 35 mil visitantes.

“Os vizinhos sul-americanos são os grandes emissores de estrangeiros ao Paraná, fomentando a nossa economia com moeda estrangeira. Muito disso é por conta das nossas fronteiras, mas a ampliação das rotas aéreas internacionais com destino ao Paraná, a maior presença de roteiros estaduais em guias de agências de viagens e as ações de divulgação do turismo paranaense no Exterior também têm grande impacto nessa taxa de recepção”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo no Estado.

Apenas no primeiro trimestre deste ano, o Estado recebeu mais de 426 mil viajantes vindos do Exterior, o que representa um aumento de 18,3% na comparação com o mesmo período do ano passado – que registrou pouco mais de 360 mil estrangeiros que chegaram ao Paraná.