GIRO PARANÁ

Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), defendeu o papel do Parlamento na formulação de políticas públicas durante a Expoingá. Foto: Valdir Amaral

Políticas públicas

Durante a Expoingá, em Maringá, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), defendeu o papel do Parlamento na formulação de políticas públicas que melhorem a vida dos paranaenses. Na sessão do programa Assembleia Itinerante, destacou a importância de aproximar os deputados da população. “Fomos eleitos para debater políticas públicas”, afirmou.

Desenvolvimento

Curi ressaltou que a Assembleia do Paraná é protagonista no desenvolvimento do Estado, com a devolução de R$ 520 milhões ao governo em 2025, destinados a obras como o programa Asfalto Novo, Vida Nova. Ele também frisou os avanços em transparência e a importância do diálogo com a sociedade. “É com participação cidadã que fortalecemos a democracia”, concluiu.

Cidadania Plena

De 20 a 23 de maio, o programa Cidadania Plena, da Justiça Eleitoral do Paraná, promove mutirões de atendimento em Cafelândia, Munhoz de Melo, Diamante d’Oeste, São Pedro do Ivaí, Nossa Senhora das Graças, Itaguajé e Santo Inácio. Serão oferecidos serviços como emissão e transferência do Título de Eleitor e certidões eleitorais. A ação integra o cronograma que prevê atendimento em 241 municípios até 2026.

Inadimplência

O número de consumidores inadimplentes no Paraná cresceu 1,92% em abril de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024, abaixo da média nacional (4,59%). A maior parte dos devedores tem entre 30 e 39 anos, e a média de idade dos inadimplentes é de 44,4 anos. O valor médio das dívidas é de R$ 5.664,72, com tempo médio de atraso de 28,5 meses.

Feirões de emprego

A Via Araucária realiza, a partir desta terça-feira (20), feirões de emprego com 130 vagas em sete cidades do Paraná. As oportunidades incluem funções como tratorista, mecânico e operador de equipamentos, com benefícios como plano de saúde e vale-alimentação. Os mutirões ocorrem até 29 de maio em Araucária, Campo Largo, Irati, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Rebouças e Prudentópolis.

Orçamento 2026

A Prefeitura de Curitiba projeta um orçamento recorde de R$ 15,6 bilhões para 2026, 7,5% acima do previsto para este ano. O valor líquido disponível será de R$ 13,8 bilhões. A proposta já está em discussão na Câmara Municipal.

Recompensa milionária

A Embaixada dos EUA anunciou nesta segunda-feira (19) uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações sobre a atuação do Hezbollah na Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. O foco é identificar fontes de financiamento, facilitadores e atividades como tráfico e lavagem de dinheiro. A medida reforça o combate ao terrorismo na região.

Em Antonina

Antonina vai ganhar um novo acesso com a revitalização da Avenida Conde Matarazzo, uma das principais vias da cidade. Com investimento de R$ 18 milhões, a obra começa neste semestre e inclui pavimento em concreto, ciclovias, acessibilidade e nova sinalização. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Paraná em Ação

A feira de serviços Paraná em Ação, realizada em Francisco Alves de 14 a 16 de maio, atendeu cerca de 900 moradores com mais de 3.200 serviços gratuitos. O secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, destacou o sucesso da iniciativa, que leva cidadania aos municípios em parceria com diversos órgãos. As próximas edições do programa atenderão outras cidades do Paraná ainda neste ano.

Convenção coletiva

A partir de 1º de julho de 2025, entra em vigor a Portaria nº 3.665/2023 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece que o trabalho em feriados no comércio e serviços só será permitido mediante previsão em convenção coletiva de trabalho. A medida visa fortalecer a negociação coletiva e equilibrar as relações entre empregadores e empregados. Setores econômicos têm manifestado preocupação.

Marco regulatório EaD

O novo marco regulatório da educação a distância, assinado por Lula nesta segunda (19), proíbe EAD nos cursos de Medicina, Direito, Enfermagem, Psicologia e Odontologia. A regra ainda permite que outros cursos sejam incluídos na lista por decisão do ministro da Educação. A medida visa elevar a qualidade e o rigor da formação profissional.

Semipresencial

Cursos como Farmácia, Biomedicina, Fisioterapia e Licenciaturas entram na nova categoria “semipresencial”, com até 50% da carga horária a distância. No restante, 30% devem ser presenciais e 20% podem ser presenciais ou com aulas remotas ao vivo. Já cursos de Engenharia seguem permitidos com até 90% de EAD.