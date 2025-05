Mulher pede o divórcio e marido a acusa de se prostituir com idosos

Na noite do último domingo (18), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma "briga de casal" na cidade de Santa Mariana, no Norte Pioneiro. Segundo o relatório da PM, a mulher havia dito ao seu marido que iria embora de casa e, depois disso, ele passou a acusa-la de prostituição com idosos da cidade.

O caso aconteceu na rua Antônio Pereira Lima por volta das 19h00, onde o casal, formado por uma mulher de 18 anos e um homem de 25 anos, estavam tendo uma “crise” no relacionamento e o caso tomou proporções maiores.

De acordo com as informações da PM, ao chegar no local, a equipe encontrou o casal e visualizou diversos objetos jogados pela rua. Em contato com os policiais, a mulher contou que disse ao marido que iria deixa-lo, e que voltaria para a casa de sua mãe, na cidade de Leópolis. Segundo a mulher, depois que disse ao homem o que faria, ele passou a chama-la de doente, e a acusou de se relacionar com idosos em troca de dinheiro.

Além das agressões verbais e das acusações, a mulher também contou que o homem a agrediu, dando um tapa em seu rosto e também jogou alguns de seus pertences na rua. Frente a isso, o casal foi encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis à situação.