Governo do Paraná lança campanha para incentivar cidadania e boas práticas

O Governo do Paraná lançou neste sábado (17) uma nova campanha de incentivo à cidadania e valorização das boas ações no dia a dia. A iniciativa, idealizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, tem como foco reforçar a importância de pequenas atitudes cotidianas que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa.

A campanha institucional destaca a relevância de gestos simples como ceder lugar no transporte público para gestantes, respeitar vagas exclusivas e tratar os outros com educação e consideração. A proposta é estimular o comportamento cidadão e promover uma convivência social baseada no respeito mútuo e na empatia.

Segundo o secretário estadual da Comunicação, Cleber Mata, a ação busca ressaltar valores que devem fazer parte da rotina da população. “Um governo que trabalha e cuida também deve ter compromisso de reforçar ações que envolvam cidadania. É sempre oportuno exaltar o respeito ao próximo e às diferenças. Incentivar a gentileza é um dever de cada cidadão. O Paraná e o Brasil são conhecidos pela hospitalidade e pela união dos diferentes povos. É esse exercício diário que buscamos incentivar", afirmou.

O vídeo da campanha exibe cenas que representam comportamentos positivos, como respeito aos idosos e honestidade no uso do dinheiro público e privado. A mensagem central reforça que "fazer o certo" deve ser um hábito constante e que o respeito é um princípio básico da cidadania.

Além da exibição na televisão, a campanha será divulgada nos canais oficiais do Governo do Paraná nas redes sociais, incluindo Instagram, TikTok e Facebook. A proposta busca alcançar públicos diversos por meio das plataformas digitais, ampliando o alcance da mensagem de conscientização.

A campanha institucional do Governo do Paraná sobre cidadania e boas práticas já está em circulação e integra o conjunto de ações de comunicação do Estado.