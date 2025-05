Acidente na “Curva da Morte” reacende alerta sobre riscos em rodovia dos Campos Gerais

Na manhã desta segunda-feira (19), um novo acidente foi registrado na BR-151, em Carambeí, na região dos Campos Gerais, no trecho conhecido popularmente como a “Curva da Morte”. O local é motivo de preocupação constante entre motoristas e moradores da região devido ao elevado número de ocorrências envolvendo perda de controle dos veículos.

Desta vez, uma Kombi com seis ocupantes, todos moradores do município de Castro, saiu da pista e parou próxima a uma ponte. Apesar do susto e dos danos materiais, felizmente não houve vítimas fatais.

Segundo relatos de motoristas frequentes e moradores da região, o trecho apresenta irregularidades no asfalto que favorecem o acúmulo de óleo, aumentando o risco de acidentes, principalmente em dias úmidos. Esse problema estrutural, somado à sinalização considerada insuficiente, tem sido apontado como um dos principais fatores das recorrentes saídas de pista na curva.

O caso foi publicado por Guilherme Rosa, do Pode Cast Podeapimentar, que afirmou que a população local voltou a cobrar das autoridades responsáveis pela manutenção da BR-151 medidas urgentes, como obras de correção no pavimento e reforço na sinalização, afim de evitar que novos acidentes voltem a ocorrer no mesmo ponto.