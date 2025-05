Acidente deixa duas pessoas mortas em rodovia dos Campos Gerais

Um grave acidente foi registrado pela 5ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária na manhã do último domingo (18). Duas pessoas morreram na colisão frontal entre dois carros. O acidente ocorreu por volta das 07h30 no quilômetro 351 da PR-340, no trecho que passa pelo município de Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná.

Os veículos envolvidos foram um GM Corsa, com placas de Ortigueira, conduzido por Marlene da Silva Guerra Borriero, 35 anos, e um Renault Oroch, de Telêmaco Borba, que era dirigido por Jorge dos Santos, 64. Segundo informações divulgadas pela 5ª Cia, o Corsa viajava no sentido Telêmaco enquanto o outro carro transitava no sentido oposto, num trecho de reta da PR-340. As causas do acidente serão investigadas por meio de inquérito policial a ser instaurado.

Com o impacto da batida, os dois motoristas morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Fim de semana trágico nos Campos Gerais

O fim de semana foi trágico nas estradas que cortam a região dos Campos Gerais. Além deste acidente com vítimas fatais na PR-340, outra morte foi registrada na PR-151, em Ponta Grossa, e mais uma em Imbituva, na BR-373.