Homem morre após levar descarga elétrica enquanto trabalhava com o pai e o irmão

Uma tragédia tirou a vida de um homem de 30 anos na manhã do último sábado (17) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Jefferson Lopes morreu no hospital após levar uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um prédio no Centro.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Adenilson Fernandes, por volta das 10h00 equipes de socorro receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um trabalhador estava inconsciente após sofrer uma descarga elétrica em um prédio situado a esquina da Avenida Edelina Miguel Rando com a Rua Benjamin Caetano Zambom, no Centro.

No local, as equipes de socorro do SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Defesa Civil realizaram o resgate da vítima que estava em cima do prédio. Os socorristas constataram que o homem apresentava sinais vitais, sendo socorrido e encaminhado a Santa Casa onde, infelizmente, não resistiu e veio a óbito.

De acordo com os relatos colhidos pelos policiais, Jefferson trabalhava na limpeza de placas solares junto com o pai e o irmão, momento em que acabou atingindo uma rede de alta tensão que passa próximo ao prédio e sofreu a descarga elétrica.