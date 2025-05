Motociclista morre após bater em caminhão parado no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto culminou na morte de um homem de 27 anos na manhã do último sábado (17) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h00 os policiais receberam um chamado para prestar apoio a um acidente de trânsito com vítima em estado grave na Avenida Minas Gerais. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar asituação.

No local, foi constatado que o motociclista pilotava uma Honda CG 150 que colidiu contra a traseira de um caminhão Ford F600 que estava estacionado. As equipes do SIATE e SAMU também estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima que foi entubada e encaminhada em estado grave a Danta Casa. Infelizmente, o homem não resistiu e veio a óbito.

Frente aos fatos, os agentes tomaram as providências cabíveis ao caso.