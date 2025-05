Alfabetiza Paraná: inscrições são prorrogadas até 25 de maio em todo o Estado

O prazo para participar do Alfabetiza Paraná foi ampliado. Agora, jovens, adultos e idosos que ainda não aprenderam a ler e escrever têm até o dia 25 de maio para garantir uma vaga no programa gratuito de alfabetização ofertado pelo Governo do Estado. As inscrições podem ser feitas pelo site aluno.escoladigital.pr.gov.br/alfabetiza-parana ou diretamente em uma escola estadual próxima da residência.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), o Alfabetiza Paraná oferece aulas presenciais, material didático completo e alimentação escolar. O curso terá início no dia 2 de junho, terá duração de seis meses e é voltado a pessoas com 15 anos ou mais, que ainda não foram alfabetizadas.

“Decidimos estender o prazo para ampliar o alcance do programa. Cada novo aluno que chega representa uma vida transformada pela educação”, afirmou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. "A alfabetização é um direito e também um caminho para a dignidade, a autonomia e a cidadania”, enfatiza.

Ao todo, serão abertas até 1.200 turmas em 396 municípios paranaenses, com atendimento estimado de até 17 mil estudantes. As aulas ocorrerão duas vezes por semana e contarão com professores selecionados via chamamento público, que receberão bolsa mensal da Seed-PR para atuar com até duas turmas.

“O Alfabetiza Paraná representa uma oportunidade concreta de reconstruir trajetórias interrompidas. Nosso foco é garantir o acesso à alfabetização com qualidade, respeitando o ritmo e a história de cada participante”, afirmou Anderson Muniz Canizella, coordenador da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Seed-PR.

O programa é financiado com recursos remanescentes do Programa Brasil Alfabetizado, totalizando R$ 17 milhões repassados pelo Governo Federal ao Estado. Cada participante recebe gratuitamente caderno de atividades, material escolar e lanche nos dias de aula.

O Paraná vem apresentando avanços importantes no enfrentamento ao analfabetismo. Dados do IBGE apontam que o Estado reduziu a taxa de 6,3% para 4,3% entre 2010 e 2022 — o menor índice já registrado.

Serviço:

Alfabetiza Paraná

Inscrições até 25 de maio

Público-alvo: pessoas com 15 anos ou mais que não foram alfabetizadas

Como se inscrever: pelo site aluno.escoladigital.pr.gov.br/alfabetiza-parana ou em uma escola estadual

Duração: 6 meses (300 horas)

Benefícios: aulas presenciais, kit escolar, caderno de atividades e alimentação escolar gratuitos