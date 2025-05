Jaboti tem data e local confirmados para enfrentar o Operário na semifinal do Bom de Bola

A equipe de Jaboti já sabe quando voltará a campo pelo Paraná Bom de Bola. A semifinal contra o Operário, de Ponta Grossa, está marcada para o dia 24 de maio, um sábado, na cidade de Castro. O confronto promete fortes emoções, especialmente por se tratar de um reencontro entre duas equipes que já fizeram finais acirradas em edições anteriores da competição.

O retrospecto, porém, é desfavorável para Jaboti. O Operário venceu os dois últimos confrontos decisivos entre os times, em 2021 e 2024, levando a melhor nas finais e deixando Jaboti com o vice-campeonato nas duas ocasiões. Agora, a equipe do Norte Pioneiro busca reescrever sua história no torneio e garantir uma vaga inédita na grande final contra o adversário que tem sido seu maior obstáculo.

“Esse ano vamos tentar mudar nossa tática de jogo, estrutura e saída de jogo para buscar a vitória e a classificação para a grande final da competição”, afirma Pedro Daniel, auxiliar técnico da equipe de Jaboti, que esteve à frente do time na partida que garantiu a classificação para a semifinal. “Ou nós chegamos lá, fazemos a diferença e marcamos a história, ou vamos continuar na mesmice, perdendo novamente para a mesma equipe dos anos anteriores”, enfatizou Pedro.

CLASSIFICAÇÃO PARA A SEMI

No último domingo (11), Jaboti enfrentou a equipe de Imbaú em uma partida difícil, mas decisiva. Com gols no segundo tempo, a equipe venceu por 2 a 0 e garantiu sua vaga entre os quatro melhores da competição. “Foi um primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados, mas no segundo tempo mostramos nossa força e garantimos a vitória”, destacou Pedro.

HISTÓRICO DESFAVORÁVEL

O auxiliar técnico lembra com pesar das derrotas anteriores para o Operário. Em 2021, ele ainda atuava como atleta na equipe e enfrentou o time de Ponta Grossa em campo. “Na época, eu jogava pelo sub-21. Conseguimos segurar o empate até o intervalo, mas eles são atletas mais preparados, com mais estrutura, e no segundo tempo nos superaram. Perdemos por 3 a 0, mesmo placar da final do ano passado”, recorda.

Agora fora das quatro linhas, Pedro aposta em mudanças estratégicas para tentar quebrar a hegemonia do Fantasma sobre Jaboti. A equipe vive um momento de confiança e vai em busca de um feito inédito: eliminar o favorito Operário e avançar para a final do Bom de Bola 2025.