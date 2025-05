Paraná liderou o crescimento das vendas no comércio em março

As empresas paranaenses ligadas ao setor do comércio registraram um aumento de 4,7% no volume de vendas em março de 2025, em comparação com fevereiro. O resultado colocou o Estado na liderança nacional de crescimento do comércio varejista ampliado no mês, 2,8 pontos percentuais acima da média brasileira, que foi de 1,9%. Na comparação com março de 2024, a alta foi de 4%, também acima da média nacional, que recuou 1,2%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). O comércio varejista ampliado considera, além dos itens tradicionais de consumo, setores de maior peso econômico, como veículos, motos, peças e materiais de construção, o que amplia a representatividade dos dados para a avaliação da atividade econômica.

No Paraná, onde esses segmentos têm forte presença, esse recorte ajuda a demonstrar com mais precisão a dinâmica do mercado interno. Após o Paraná, os maiores crescimentos em março foram registrados no Espírito Santo e na Paraíba, ambos com alta de 3,7% no volume de vendas.

Como reflexo direto do maior movimento comercial, as receitas nominais também cresceram. O Paraná liderou o aumento nacional no mês, com alta de 5,1% em relação a fevereiro, enquanto a média nacional foi de apenas 1,5%.

O segmento de eletrodomésticos foi o principal responsável pelo desempenho expressivo do Estado, com crescimento de 20,4% nas vendas. Em seguida aparecem os atacadistas especializados em alimentos e bebidas (12,7%), veículos e motocicletas (8,4%), vestuário (6,9%), materiais de construção (4,6%) e combustíveis e lubrificantes (3,8%).

O melhor desempenho do País em março ajudou a consolidar um primeiro trimestre positivo para o varejo paranaense. Entre janeiro e março de 2025, as vendas cresceram 3,9% na comparação com o mesmo período de 2024, enquanto as receitas nominais aumentaram 8,3%.

Assim como em março, os eletrodomésticos lideraram o crescimento do trimestre, com alta de 21,8%. Também se destacaram os setores de veículos e motocicletas (13,4%), vestuário (9%), materiais de construção (7,6%) e combustíveis e lubrificantes (3,4%).

Entre os fatores que ajudam a explicar os bons indicadores estaduais, está o menor nível de desemprego da história do Paraná, que chegou a 3,3% no quarto trimestre de 2024. Apenas entre janeiro e março deste ano, mais 60,7 mil pessoas ingressaram no mercado formal de trabalho no Estado.

Os paranaenses também tiveram o maior crescimento real no rendimento per capita entre os estados do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil em 2024. Com uma renda 19,2% maior do que em 2023, as famílias tiveram mais dinheiro para gastar no comércio.

Outro estímulo para ampliar a renda média dos paranaenses ocorreu em abril deste ano, quando o governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou o aumento no salário mínimo regional, que agora chega a até R$ 2.275,36, quase 50% a mais do que o salário mínimo nacional.

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Iniciada em 1995, a PMC traz resultados mensais da variação do volume e receita nominal de vendas para o Brasil e Unidades da Federação. Os resultados completos do Paraná e do País podem ser consultados no Sidra, o banco de dados do IBGE.