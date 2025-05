Jogador de Jaboti fratura a perna em amistoso e amigos organizam torneio beneficente para ajudá-lo

A cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro, está envolta em um momento de solidariedade e ajuda ao próximo. Depois de um dos jogadores de futebol da cidade ter fraturado a perna durante um amistoso contra a equipe de Guapirama, amigos e atletas da cidade estão organizando um torneio beneficente para arrecadar fundos para ajudá-lo. O torneio, além de apoiar o jogador, também contará com premiações e custará R$ 100,00 por equipe participante.

O caso aconteceu com o primeiro volante da equipe do Neco Major, Rene Betin, de 37 anos. No dia 13 de abril, o jogador participou de um amistoso no campo de sua equipe contra o time paranaense e, infelizmente, acabou sofrendo uma fratura na fíbula e uma trinca no tornozelo após uma entrada dura de um adversário. A lesão exigiu a colocação de placa e pinos e resultou em um afastamento mínimo de 120 dias para recuperação.

A lesão exigiu a colocação de placa e pinos e resultou em um afastamento mínimo de 120 dias para recuperação. Foto: Arquivo Pessoal

Sem poder trabalhar e aguardando o recebimento de benefícios do INSS, que costumam demorar a ser liberados, Rene enfrenta dificuldades para sustentar a família.

"Sou o único que trabalha em casa, e com as contas vencendo, surgiu a ideia com os meninos do time de fazer esse torneio. É uma forma de tentar passar por esse momento complicado com dignidade", conta o jogador.

Segundo Rene, o acidente aconteceu em uma entrada dura que sofreu durante a competição, e, depois do acontecido, nem o jogador envolvido na contusão e nem a equipe adversária entraram em contato para prestar ajuda a ele.

“Nem o jogador que me lesionou, nem o time de Guapirama me procuraram. Esperava, no mínimo, um gesto de consideração”, comenta.

Contudo, no próximo dia 14 de junho o torneio será realizado na cidade de Jaboti, a partir das 08h00 no Campo da Desportiva Neco Major. Conforme explica Rene, o torneio também contará com premiações para o primeiro e o segundo colocado. A inscrição custa R$ 100 por time e toda a renda será revertida para ajudar Rene com despesas básicas e médicas.

“O torneio não será restrito para a cidade, mas será aberto para outras cidades da região também”, disse Rene. “Conforme a quantidade de equipes que entrarem, nós anunciaremos o valor das premiações também”, concluiu.

As inscrições para participar já estão abertas, e os interessados em participar ou obter mais informações devem entrar em contato com o próprio Rene pelo telefone (43) 99123-2417. A expectativa é que o torneio reúna equipes da região e se transforme em um ato marcante de solidariedade através do esporte.