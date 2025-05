Mulher fica ferida após carro capotar na PR436

Uma mulher ficou ferida após o veículo que ela estava capotar na rodovia PR436 no trecho que passa por Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu no fim da tarde da quarta-feira (14).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e envolveu um automóvel GM Classic. Conforme os relatos colhidos no local, o veículo trafegava no sentido Itambaracá a Bandeirantes quando, na altura do km 98, a motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

No automóvel estavam duas mulheres, sendo que a passageira teve ferimentos leves.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomando as providências cabíveis ao caso.