GIRO PARANÁ

Assembleia Itinerante

A Assembleia Itinerante realiza nesta quinta-feira (15), a partir das 18h, sua 22ª sessão especial durante a 51ª Expoingá, em Maringá. A iniciativa promove diálogo entre parlamentares e a sociedade, com espaço para reivindicações e homenagens a lideranças locais. É a segunda vez que o município recebe a ação da Assembleia Legislativa do Paraná.

Prêmio Mundial da Alimentação

A engenheira agrônoma Mariangela Hungria, pesquisadora do NAPI Taxonline da Fundação Araucária, recebeu nesta terça-feira (12) o Prêmio Mundial da Alimentação de 2025, considerado o Nobel da Agricultura. A cientista foi reconhecida por seus 40 anos de estudos com tratamentos biológicos de sementes e solos, que promovem uma agricultura mais sustentável. Professora na UEL e UTFPR, Mariangela destacou o papel decisivo da Fundação Araucária em sua trajetória científica.

Casa Fácil

O Governo do Paraná lançou o programa Casa Fácil Terceira Idade, que garante subsídio de R$ 80 mil para idosos adquirirem a casa própria. A iniciativa inédita no Brasil atenderá, inicialmente, mil beneficiários com renda de até quatro salários mínimos.

Culpa de quem?

O senador Sérgio Moro (União-PR) responsabilizou o governo Lula pelas fraudes em aposentadorias e pensões do INSS, ligando as irregularidades à flexibilização de critérios legislativos e ao favorecimento de sindicatos alinhados ao governo. Moro criticou ainda a presença de familiares de Lula em cargos de comando dessas entidades e as alterações na Lei das Estatais, que, segundo ele, permitiram nomeações de aliados sem qualificação.

Festival de Cervejas

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (13) o projeto de lei que inclui o Festival de Cervejas de Inverno (Fecin), de Guarapuava, no calendário oficial de eventos turísticos do estado. A proposta da deputada Cristina Silvestri (PP) reconhece a importância cultural e econômica do festival, que reúne milhares de visitantes. Agora, o texto segue para sanção do governador.

Contra a dengue

A vacina contra a dengue passa a ser oferecida em mais 102 municípios do Paraná, totalizando 320 cidades contempladas. A Secretaria da Saúde inicia nesta quarta-feira (14) o envio de 99.050 doses para adolescentes de 10 a 14 anos. Ao todo, o estado já recebeu 173.020 doses do imunizante.

Oscar do Turismo

O Paraná tem atrativos e hotéis concorrendo na 32ª edição do World Travel Awards, premiação internacional conhecida como o Oscar do Turismo, com destaque para o trem Curitiba-Morretes e as Cataratas do Iguaçu. A votação segue aberta até 3 de agosto e os vencedores serão anunciados em setembro, no México.

Último dia

O prazo para inscrição no programa Alfabetiza Paraná termina nesta quinta-feira (15). A iniciativa oferece formação para educadores da rede pública estadual, visando aprimorar o ensino da leitura e escrita. Interessados devem acessar o portal da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) para realizar a inscrição. A participação é gratuita e destinada a profissionais da educação básica.

Hidrovia Paraguai-Paraná

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara fará audiência pública sobre a concessão da Hidrovia Paraguai-Paraná. O debate abordará impactos econômicos, diplomáticos e logísticos, segundo proposta do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). A hidrovia é estratégica para o escoamento da produção do Centro-Oeste brasileiro.

Compras online

O Projeto de Lei 348/25 propõe que compras online sigam rigorosamente as condições anunciadas, como prazo, qualidade e quantidade. A medida impede o cancelamento unilateral e garante ao consumidor a entrega conforme contratado. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

“Pepe”

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos, vítima de um câncer de esôfago. Ícone da esquerda latino-americana, ele liderou o país entre 2010 e 2015 e teve uma trajetória marcada pela luta armada e pela simplicidade. Em sua última entrevista, declarou: “Um guerreiro tem o direito de descansar.”