Governador anuncia programa habitacional voltado aos moradores do campo

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (13), em Curitiba, a nova modalidade do programa habitacional Casa Fácil Paraná, considerada a maior iniciativa do gênero no Brasil. Durante o evento, foi lançado o Casa Fácil Rural, voltado a agricultores familiares e trabalhadores rurais, com investimento inicial de R$ 13,6 milhões por parte do Estado. A ação faz parte do compromisso em ampliar o acesso à moradia digna no meio rural.

Apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Casa Fácil Rural teve os primeiros convênios assinados com 14 municípios, onde serão construídas 383 unidades habitacionais. Outros nove municípios também serão contemplados, totalizando 23 cidades e 1.045 moradias destinadas a famílias do campo. O financiamento será composto por subsídios do governo estadual e aportes do governo federal.

Desenvolvido pela Cohapar, o programa conta com a parceria da Caixa Econômica Federal e se integra ao Programa Nacional de Habitação Rural, dentro do Minha Casa Minha Vida Rural. Para participar, os beneficiários devem ser agricultores familiares ou trabalhadores rurais, com renda anual de até R$ 40 mil, comprovada por Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou contracheques formais.

As unidades habitacionais rurais terão quase 100% do valor subsidiado, com uma contrapartida simbólica de R$ 750, isenta para beneficiários do Bolsa Família. As obras serão executadas por construtoras selecionadas via licitação, em terrenos do município ou da Cohapar.

Entre os municípios contemplados está Prudentópolis, na região dos Campos Gerais. O prefeito Adelmo Luiz Klosowski destacou a importância da ação para atender famílias em áreas carentes da zona rural. O programa já atendeu mais de 110 mil famílias desde sua criação. Somente desde 2019, foram construídas 85 mil moradias, com 18 mil imóveis regularizados e R$ 17,2 bilhões movimentados na construção civil.

Interessados em participar devem se cadastrar gratuitamente no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro, informando dados pessoais e município de interesse. O cadastro é válido por dois anos e necessário para concorrer aos empreendimentos futuros, incluindo a nova modalidade rural do Casa Fácil Paraná.