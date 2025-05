Ultrapassagem proibida causa acidente com moto e deixa trabalhador ferido

Uma imprudência no trânsito resultou em um acidente e deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira (14), em um trecho da rodovia que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para prestar socorro a um acidente envolvendo uma motocicleta com uma vítima ferida. O chamado direcionou os agentes até o km 81 da rodovia, onde o acidente foi registrado.

No local, os socorristas encontraram o motociclista consciente, apresentando escoriações pelo corpo e com suspeita de fraturas. Durante os primeiros atendimentos, a vítima relatou que seguia de Bandeirantes a Ribeirão do Pinhal, onde realizaria uma entrega para a empresa em que trabalha. No trajeto, foi surpreendido por um veículo realizando ultrapassagem em local proibido. Para evitar a colisão, tentou desviar, mas acabou sofrendo a queda.

Diante da situação, o motociclista foi socorrido e encaminhado ao hospital de Bandeirantes, onde recebeu atendimento médico.