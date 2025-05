GIRO PARANÁ

Simpósio

O XV Conccepar Internacional, maior congresso científico e cultural do Paraná, abre inscrições para sua 15ª edição, que ocorrerá de 26 a 29 de maio em Campo Mourão. Com mais de 150 palestrantes, o evento abordará inovação e sustentabilidade na educação global, contando com apresentações de Giba e do maestro Werner Silveira. Inscrições e programação: https://conccepar.grupointegrado.br/

Simpósio II

O XV Conccepar Internacional contará com a participação de especialistas de diversos países e promoverá o III Simpósio Educacional Integrado, discutindo temas da educação contemporânea. A programação inclui conferências, simpósios, minicursos e a premiação das melhores produções científicas nas áreas de educação e inovação.

Mudança no tempo

O Paraná deve enfrentar uma onda de frio intenso nos próximos dias, com previsão de geada em diversas regiões. Segundo o Simepar, o dia 23 de maio pode ser o mais frio do ano, com mínimas de até -2°C em municípios como Inácio Martins, Bituruna e General Carneiro. A mudança no tempo começa nesta quinta (15), com ventos do norte trazendo ar mais seco e aquecido antes da chegada da frente fria.

Asfalto Novo, Vida Nova

Autorizado o repasse de mais R$ 36,5 milhões para obras de pavimentação e iluminação em nove municípios, por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. Serão beneficiadas as cidades de Califórnia, Campo do Tenente, Formosa do Oeste, Japurá, Missal, Nova Prata do Iguaçu, Primeiro de Maio, Reserva do Iguaçu e Ortigueira. A iniciativa, que já atendeu 286 municípios, deve alcançar 90% das cidades paranaenses com até 50 mil habitantes.

Viaje Paraná

Desde 2024, o governo estadual capacitou 12,9 mil profissionais do setor de turismo em 150 municípios paranaenses. Os cursos abordaram temas como atendimento ao público, gastronomia regional e gestão de empreendimentos turísticos. A meta é qualificar 20 mil pessoas até o fim deste ano.

Exportação

Delegados da região da Lombardia, na Itália, visitaram cooperativas em Cascavel e Toledo, no Oeste do Paraná, com o objetivo de firmar acordos de exportação de milho e carne de frango. A comitiva buscou ampliar parcerias comerciais com produtores locais e conhecer a estrutura agroindustrial da região. Atualmente, o Paraná é responsável por 32% do frango consumido no mercado italiano.

Vaga cobiçada

A prova para o concurso de Auditor Fiscal da Sefaz-PR será realizada em 16 de maio, em 22 cidades do estado. Com salário de R$ 19,8 mil, o certame atraiu 61.952 inscritos, resultando em uma concorrência de 2.478 candidatos por vaga; os locais de prova estão disponíveis no site oficial: www.fazenda.pr.gov.br.

Ouvidora-geral

Lúcia Inez Giacomitti Andrich foi eleita ouvidora-geral do Ministério Público do Paraná com 56 votos, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. A eleição ocorreu em 12 de maio, com participação de 102 procuradores. A posse será no dia 22, substituindo João Henrique Vilela da Silveira.

Força-tarefa

Uma força-tarefa com mergulhadores trabalha na retirada de 39 toneladas de fertilizante que caíram no rio Paraná após o tombamento de uma carreta, em São Pedro do Paraná. A operação começou nesta segunda (12), com risco ambiental confirmado pela Defesa Civil. A equipe foi contratada pela empresa responsável pela carga.

Plano Safra 2025/2026

As discussões para o Plano Safra 2025/2026 entram na reta final. A Frente Parlamentar da Agropecuária estima demanda de R$ 1,3 trilhão, com R$ 599 bilhões em crédito oficial e ao menos R$ 25 bilhões do governo para equalizar os juros. A alta da Selic agrava a dependência desse subsídio.

Plano Safra 2025/2026 II

A área coberta pelo seguro rural caiu de 16,29 milhões para 9,5 milhões de hectares desde 2021. A FPA propõe vincular 1% do crédito do Plano Safra ao programa, totalizando R$ 5,99 bilhões. A ideia é adotar modelo plurianual, inspirado na “Farm Bill” dos EUA, com mais previsibilidade e segurança.

Cooperação agro

Empresários do agronegócio que acompanham o ministro Carlos Fávaro em missão a Angola irão apresentar propostas de cooperação bilateral no setor agropecuário. Um documento com sugestões será entregue ao presidente Lula em 23 de maio, durante a visita do presidente angolano João Lourenço. A comitiva realizou visitas técnicas e avaliou o potencial agrícola de 35 milhões de hectares em Angola.