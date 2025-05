Homem que estuprava a filha todos os dias é preso no Norte Pioneiro

Um homem de 33 anos foi preso nesta terça-feira (13) acusado de estuprar a própria filha. A ocorrência foi registrada no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o caso veio a tona após a criança contar a professores que o pai a submetia a atos libidinosos. Com isso, o caso foi comunicado a polícia que pediu um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Com isso, o homem foi preso.

Ainda conforme as informações divulgadas pela delegada Thais Orlandini, os policiais realizaram investigações que apontaram que o homem mantinha relações sexuais diariamente com a própria filha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso preventivamente e entregue ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.