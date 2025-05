Jaguariaíva promove campanha de doação de sangue no Carolina Lupion; veja como participar

O Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, realizará nos dias 23 e 24 de maio uma importante Campanha de Doação de Sangue. A ação visa reforçar os estoques e sensibilizar a comunidade sobre a importância do gesto solidário que pode salvar vidas.

Na sexta-feira, dia 23, as doações poderão ser feitas das 13h00 às 16h00. Já no sábado, dia 24, o atendimento será estendido, das 08h00 às 16h00. A campanha conta com o apoio de profissionais da saúde e é voltada tanto para doadores regulares quanto para quem deseja doar pela primeira vez. Para participar, é necessário agendar a doação pelo telefone (43) 3535-9440, no ramal 9508.

Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto.

A doação de sangue é um ato de amor ao próximo. Cada bolsa coletada pode ajudar até quatro pessoas. A participação da população é essencial para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento a pacientes em situações de urgência e tratamentos contínuos.