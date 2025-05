Acidente mata dois na PR151 entre Piraí do Sul e Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito registrado no domingo (11) tirou a vida de duas pessoas na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga Piraí do Sul a Jaguariaíva e envolveu um automóvel Fiat Uno e um caminhão.

Conforme os relatos colhidos no local, o caminhoneiro seguia no sentido Piraí do Sul para Jaguariaíva e o automóvel transitava no sentido contrário quando na altura do km 240 da rodovia acabaram se envolvendo em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, o veículo foi jogado para fora da pista e ficou completamente destruído. Dois homens que estavam no carro não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Eles eram moradores de Piraí do Sul e os corpos foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Já o caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstancias do acidente serão investigadas.