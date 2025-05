Governo libera mais de R$ 10 milhões para investimentos em seis cidades

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades, autorizou nesta segunda-feira (12) a abertura de licitações que somam R$ 11,7 milhões para obras urbanas em seis municípios do Estado. Os investimentos contemplam ações de infraestrutura em Campina da Lagoa, Sapopema, Querência do Norte, Ibema, Campo Largo e Nova Esperança do Sudoeste.

Segundo o secretário das Cidades, Guto Silva, os recursos são direcionados principalmente a cidades com população entre 5 mil e 15 mil habitantes, atendendo demandas locais por melhorias em iluminação, pavimentação, construção de capelas mortuárias e estruturas industriais.

No Norte Pioneiro, Sapopema recebeu autorização para licitação de R$ 3.497.343,05, voltada à pavimentação de vias urbanas por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O município, com cerca de 7 mil habitantes, também será beneficiado com um projeto de ligação rural pavimentada até a futura indústria de fertilizantes nitrogenados no bairro Vida Nova.

Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, contará com investimento de R$ 2.219.582,50 para aquisição e instalação de abrigos de ponto de ônibus e táxi. A solicitação partiu do prefeito Mauricio Rivabem.

Campina da Lagoa, no Centro-Oeste, foi contemplada com duas licitações: uma para substituição da iluminação pública por LED, no valor de R$ 2.121.511,58, e outra para construção de uma capela mortuária no distrito da Herveira, estimada em R$ 857.113,71.

No Sudoeste, Nova Esperança do Sudoeste teve liberada licitação de R$ 1.199.280,98 para pavimentação de 8.494 m² de vias urbanas em CBUQ. Já Querência do Norte, no Noroeste, recebeu autorização para licitação de R$ 1.104.372,51 com o mesmo objetivo.

Ibema, no Oeste do Paraná, contará com investimento de R$ 744.571,36 para construção de um barracão industrial com salão de produção e sanitários adaptados. A medida busca fomentar a geração de empregos no município.

As assinaturas das autorizações contaram com a presença dos deputados estaduais Gugu Bueno e Luis Corti.