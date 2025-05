GIRO PARANÁ

A Assembleia Legislativa do Paraná abriu inscrições para o Parlamento Universitário 2025, com prazo até 2 de junho. Créditos: Arte: Escola do Legislativo

Parlamento Universitário

A Assembleia Legislativa do Paraná abriu inscrições para o Parlamento Universitário 2025, com prazo até 2 de junho. O programa permite que universitários simulem o trabalho de deputados estaduais, com atividades legislativas reais. A simulação ocorrerá presencialmente de 17 a 25 de julho, em Curitiba. As inscrições estão disponíveis no site da Escola do Legislativo.

Cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senac Paraná, com início em 5 de agosto e vagas limitadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há opções em todo o estado, com turmas exclusivas em cidades como Cascavel, Paranaguá, Prudentópolis e Bela Vista do Paraíso. Inscrições até 25 de julho em: www.pr.senac.br/psg_novo.

Agrinho

Em 2025, o Agrinho completa três décadas valorizando a educação com 15 categorias que unem tradição e inovação, como redação, robótica e programação. As inscrições ocorrem entre 7 de julho e 21 de agosto, e a cerimônia de premiação reunirá 4 mil pessoas em 20 de outubro, no Expotrade Pinhais (RMC).

Proteção

Itaipu Binacional e o Instituto IECAP lançaram a cartilha gratuita “Uma abordagem prática sobre a prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes”. O material está disponível para download no site www.iecap.org.br. A ação integra o Projeto Casulo, que atua na proteção infantojuvenil no Vale do Ribeira.

Dia D de Multivacinação

Milhares de paranaenses participaram no sábado (10) do Dia D Estadual de Multivacinação, com a abertura de 1.543 salas em todo o Estado. A ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal contra gripe, Covid-19, dengue, HPV e outras doenças. Cerca de 300 mil doses devem ser aplicadas, com apoio de mais de 11 mil profissionais de saúde.

Presidenciáveis do PSD

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, destacou que o partido tem dois “bons candidatos” à Presidência: os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Júnior (PR). A declaração foi feita após a filiação de Leite à sigla, na sexta-feira (9).

Oscar dos Portos

A Portos do Paraná venceu o Prêmio de Excelência da Indústria Portuária CIP-AAPA Latam 2025, na categoria Desempenho e Crescimento Portuários, considerado o “Oscar dos Portos” nas Américas.. A estatal foi a única brasileira premiada e se destacou entre 19 concorrentes das Américas. A cerimônia será realizada em junho, no Peru.

Lucro recorde

A Sanepar registrou lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no 1º trimestre de 2025, alta de 218,4% em relação ao ano anterior. O resultado foi impulsionado por aumento de receita, ganhos judiciais e redução de custos operacionais. Os investimentos cresceram 14,6%, totalizando R$ 487 milhões.

Cancelamento do Título

Cerca de 5 milhões de eleitores têm até segunda-feira (19) para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral sob risco de cancelamento do título. Quem não votou, justificou ou pagou multa nos últimos três pleitos precisa regularizar a situação nos sites do TSE/TRE, app e-Título ou em cartórios. O título em dia é exigido para votar, assumir cargos públicos e outros documentos.

Arquidioceses

O novo papa, Leão XIV, poderá promover mudanças nas lideranças das arquidioceses de São Paulo, Rio de Janeiro e Aparecida. Os atuais arcebispos dessas regiões já atingiram ou superaram os 75 anos, idade-limite para renúncia. As nomeações e permanências são decisão exclusiva do pontífice.

Controvérsia

Partidos da base do governo Lula foram responsáveis por 60% dos votos a favor da suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), investigado por tentativa de golpe. A proposta, apoiada por bolsonaristas, teve 315 votos, dos quais 189 vieram de siglas governistas.

Controvérsia II

União Brasil (50 votos), PP (44), Republicanos (39), PSD (25) e MDB (31), todos com ministérios no governo Lula, contribuíram decisivamente para barrar a investigação no STF. A medida também favorece o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe.