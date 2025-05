Acidente envolvendo motorista embriagado mata policial militar

Um acidente de trânsito registrado na madrugada do domingo (11) tirou a vida de uma policial militar após uma colisão entre a moto que ela estava e um automóvel conduzido por um motorista embriagado que foi preso. A situação aconteceu na PR090 em Nova Santa Bárbara, região de Cornélio Procópio, e o suspeito foi preso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 04h00 os policiais receberam um chamado para prestar apoio a uma situação de acidente de trânsito na rodovia PR090 no trecho que liga Nova Santa Bárbara a Santa Cecília do Pavão. No local, a equipe se deparou com um automóvel VW Gol com a frente danificada e uma motocicleta Honda PCX destruída.

Dois policiais militares que já estavam no local estavam em posse de um indivíduo de 20 anos que estava visivelmente embriagado. Ele era o condutor do automóvel que se envolveu em uma colisão frontal com a motocicleta que era conduzida por Jessyca que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Frente aos fatos, o suspeito que se recusou a realizar o teste do etilômetro foi preso e levado para delegacia da Polícia Civil. Já o corpo da soldado de 26 anos foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.