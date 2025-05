Atolada em contas e devendo até para o marido, mulher resolve “desaparecer do mapa”

Uma situação inusitada virou caso de polícia e viralisou nas redes sociais após uma empregada doméstica de 29 anos “abandonar” sua vida e desaparecer devido a estar atolada em contas e devendo até para o marido. O caso aconteceu em Goiás e foi divulgado em coletiva da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (12) após a mulher ser encontrada em São Paulo.

Tudo começou no dia 6 de maio quando Gisele deixou sua casa para ir trabalhar e não foi mais vista. Ela estava em um automóvel da família e mandou mensagem para o marido dizendo que o veículo ficou sem gasolina e onde ela havia deixado o carro. Desde então, não houve mais contado. O caso foi comunicado a Polícia Civil como desaparecimento. Porém, as investigações apontaram que a mulher “Sumiu” por livre e espontânea vontade.

Conforme as investigações, ela usou dinheiro em espécie para pegar carros de aplicativos e se hospedar em um hotel. Ela comprou uma passagem para Guarulhos e iria para Santos. Porém, quando o caso se espalhou ela resolveu mudar sua rota e pegou carona com um caminhoneiro para voltar para Goiás. Ao saber dessa informação, as equipes policiais realizaram vários bloqueios e encontraram a mulher a bordo de um caminhão no último sábado (10).

Em contato com o caminhoneiro, este disse que estava indo para Palmas, no Tocantins, quando viu a mulher pedindo carona em São Paulo. Ainda segundo o major que realizou a abordagem, a intenção da mulher era viajar com o caminhoneiro até a capital e ficar por lá.

Durante seu depoimento, Gisele contou que deixou sua casa por livre e espontânea vontade devido a estar cheia de dividas e não saber o que fazer. Ela ainda teria pedido para que a polícia não informasse sua família, pois não queria voltar para Goiás e não sabia o que dizer a famílias. Após conversas, ela foi convencida e pediu para que seu pai a buscasse. Gisele havia deixado os pais, o marido e a filha.