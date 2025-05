Governo do Paraná publica edital para novo trevo de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou o edital de licitação para implantação de um novo trevo rodoviário de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio, no Norte do Estado. A obra será realizada na PR-160, entre os quilômetros 48 e 49, em frente à unidade hospitalar. A licitação está marcada para o dia 18 de julho, na modalidade de Contratação Integrada, que inclui a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, além da execução das obras.

O edital e seus anexos estão disponíveis nos portais Compras Paraná e Compras.gov. O valor estimado da obra é sigiloso, conforme prevê a legislação vigente, com o objetivo de incentivar o estudo técnico detalhado por parte das empresas interessadas. O prazo de execução é de 450 dias, sendo os primeiros cinco meses destinados à elaboração dos projetos e os 10 meses seguintes à execução das obras.

A intervenção prevê a construção de uma rotatória alongada, com faixa exclusiva para retorno, além da adequação dos acessos de entrada e saída do hospital. Também estão previstas melhorias viárias como o prolongamento das vias marginais Rua Francisca R. da Silva e Rua Leonor N. da Silva, que serão conectadas à Avenida Hélio Registro e à Rua Reginal Perisse da Silva. Serão implantados passeio para pedestres, novo sistema de drenagem de águas pluviais e serviços complementares.

A pista central, as vias marginais e os acessos contarão com pavimento flexível asfáltico, o que garante maior durabilidade e conforto aos usuários. O projeto foi baseado em anteprojeto de engenharia doado pela Prefeitura de Cornélio Procópio ao Governo do Estado no ano passado. A proposta visa melhorar o fluxo viário na região e facilitar o acesso de pacientes, familiares e profissionais de saúde ao hospital.

Segundo o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti, a expectativa é de que o contrato seja assinado até o fim de 2025, permitindo o início imediato dos estudos e posterior execução da obra, com a modernização do acesso ao hospital como resultado final.