Motociclista chama no grau e perde moto para PM em Siqueira Campos

A equipe da Polícia Militar de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, apreendeu uma motocicleta após flagrar o condutor realizando manobras perigosas.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais realizavam um patrulhamento pela região Central do município quando flagraram um indivíduo em uma moto transitando em alta velocidade pela Rua Minas Gerais. Além disso, o suspeito estava empinando a moto que ainda tinha escapamento barulhento.

Diante da situação, foi realizada a abordagem da moto. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, foi constatado que além de realizar manobras perigosas, a moto estava com a documentação atrasada, escapamento barulhento, sem retrovisores e o condutor não tinha habilitação.

Frente aos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da PM. O condutor foi liberado no local.