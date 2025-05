Jaboti avança para a semifinal do Bom de Bola e se prepara para enfrentar o Operário

Jaboti se classificou para a semifinal da competição e agora se prepara para enfrentar o Fantasma de Ponta Grossa no final do mês. Foto: Divulgação

Rivalidades, superação, momentos de tensão e desespero. Tudo isso faz parte das disputas esportivas em todas as modalidades, principalmente dentro das quatro linhas dos campos de futebol. Em Jaboti, no Norte Pioneiro, essas emoções se juntam novamente. A equipe do município conseguiu sua classificação para a semifinal do Paraná Bom de Bola, e vai enfrentar a equipe do Operário, de Ponta Grossa, que tem sido um empecilho em seu caminho nas últimas duas edições em que disputou a final da competição.

“Esse ano vamos tentar mudar nossa tática de jogo, estrutura e saída de jogo para buscar a vitória e a classificação para a grande final da competição”, disse Pedro Daniel, auxiliar técnico da equipe de Jaboti à reportagem da Folha.

No último domingo (11), a equipe sub-20 da cidade entrou em campo contra a equipe de Imbaú, em um jogo que garantiria o avanço de uma das equipes para a semifinal da competição. Em um jogo acirrado e difícil para os dois lados, o placar final garantiu a classificação de Jaboti para a próxima fase, que venceu Imbaú por 2 a 0.

“Foi um primeiro tempo equilibrado, com chances de gol para os dois lados, mas sem mudanças no placar. Já no segundo tempo, mostramos nossa força e garantimos a vitória com o placar”, disse Pedro Daniel, auxiliar técnico da equipe que atuou como Técnico na partida que classificou Jaboti. Com a classificação garantida, Jaboti enfrenta o Operário para tentar avançar para a final. Foto: Divulgação

Com a classificação garantida para a próxima fase, a equipe vai enfrentar o Operário, da cidade de Ponta Grossa, que tem sido seu carrasco nas últimas vezes em que se enfrentaram. Segundo Pedro Daniel, esta será a terceira vez em que as duas equipes se enfrentam, sendo que a vantagem está sendo ampla para o Fantasma.

“Nós já nos enfrentamos em 2021 e também no ano passado, mas nas duas vezes estávamos disputando a final da competição. Infelizmente nós acabamos perdendo para eles nestes dois anos, mas temos a chance de superar nossos resultados e vencê-los neste ano, e faremos o máximo para conseguir”, disse Pedro. Equipes se enfrentaram duas vezes na final do campeonato, mas o Operário leva vantagem. Foto: Divulgação

O auxiliar ainda conta que participou da partida de 2021 como atleta, e lamenta a derrota sofrida. “Na época, eu disputei pelo sub-21, eu lembro que no primeiro tempo conseguimos manter o empate no 0 a 0, mas como eles são atletas profissionais que recebem mais treinamentos e são mais preparados, não conseguimos manter o mesmo ritmo que eles e acabamos perdendo de 3 a 0, assim como em 2024”, lembra.

Como ex-atleta da equipe, e hoje como auxiliar técnico, Pedro afirma que o foco agora é mudar o estilo de jogo e buscar a primeira vitória contra a equipe que tirou dois títulos de Jaboti. “Esse ano vamos tentar mudar nossa tática de jogo, estrutura e saída de jogo para buscar a vitória e a classificação para a grande final da competição”, disse.

Contudo, a data do confronto entre Jaboti e Operário ainda não foi divulgada pela organização do Paraná Bom de Bola, mas a reportagem apurou informações de que acontecerá entre os dias 23 e 25 deste mês.