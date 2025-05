Homem morre em acidente entre carro e moto

Um grave acidente de trânsito culminou na morte de um jovem na madrugada do domingo (11) na rodovia PR090 no trecho que passa por Santa Cecília do Pavão, na região de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 03h30 e envolveu um automóvel VW Gol e uma moto Honda PCX 150. Conforme os dados colhidos no local, os veículos transitavam em sentidos opostos no trecho entre Santa Cecília do Pavão e Nova Santa Bárbara quando se envolveram em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, um jovem de 26 anos que conduzia a motocicleta teve ferimentos graves. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local e seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Já o condutor do veículo, um jovem de 20 anos, se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.