Governo fecha parceria para expandir sistema que integra lavouras, pecuária e florestas

O Governo do Paraná firmou, nesta sexta-feira (9), uma parceria com a Rede ILPF para promover a expansão do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) no Estado. O acordo foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante a abertura da 51ª Expoingá, em Maringá, e marca o lançamento do projeto Integra PR. A iniciativa busca disseminar um modelo de produção mais eficiente e sustentável no campo, com foco nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

O projeto terá duração inicial de três anos e será coordenado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com participação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). A proposta inclui ações como palestras, treinamentos, encontros técnicos, mentorias e atividades de campo, além de articulações com instituições financeiras para facilitar o acesso a linhas de crédito específicas para produtores que adotarem o sistema.

O sistema ILPF integra, em uma mesma área, atividades agrícolas, pecuárias e florestais, otimizando o uso da terra, elevando a produtividade, diversificando a produção e contribuindo para a preservação ambiental. Entre os benefícios estão a redução de emissões de gases de efeito estufa, o sequestro de carbono, a proteção e fertilização do solo, e a diminuição de custos com insumos.

No Paraná, o modelo é especialmente promissor para a bovinocultura de corte e leite, cultivos de soja, milho e algodão, além da silvicultura, com destaque para o plantio de eucalipto. A tecnologia pode ser aplicada em propriedades de todos os portes e é considerada estratégica diante da degradação de pastagens em algumas regiões do Estado.

Durante o evento, o governador também destacou o FIDC Agro Paraná, fundo estadual de financiamento lançado com R$ 2 bilhões e potencial de atingir entre R$ 10 bilhões e R$ 14 bilhões em recursos nos próximos meses. A iniciativa visa oferecer alternativas ao Plano Safra, com taxas de juros mais baixas e maior flexibilidade para os produtores.

A parceria com a Rede ILPF, formada por Embrapa, Cocamar e empresas do setor, reforça o compromisso do Estado com a inovação e sustentabilidade no agronegócio. A Expoingá, que acontece de 8 a 18 de maio, reúne expositores, shows e atividades técnicas em uma área de 47 mil metros quadrados no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.