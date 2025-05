Polícia encontra 4 toneladas de maconha em rodovia que liga Curitiba ao Norte Pioneiro

Na noite de quarta-feira (8), uma operação conjunta entre a 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o Canil do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Grossa resultou na apreensão de mais de 4 toneladas de maconha em Piraí do Sul, região dos Campos Gerais do Paraná.

A abordagem ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Estadual, localizado no município, onde um caminhão bitrem foi interceptado pelas equipes policiais. Com o apoio do cão farejador "Bolt", foi identificada a presença de substância análoga à maconha, que estava escondida sob uma carga de farelo de arroz.

O veículo era monitorado pela Polícia Federal desde a região de fronteira com o Paraguai, o que permitiu o acompanhamento do trajeto até o ponto de abordagem. Durante a inspeção, os agentes confirmaram o transporte de entorpecentes no compartimento de carga.

Ao todo, foram apreendidos 4.410 quilos de maconha. O caminhão bitrem utilizado no transporte foi retido, assim como a quantia de R$ 4.482,00 em espécie, encontrada com o motorista. Um homem adulto, condutor do veículo, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais.

A operação integra as ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias estaduais e reforça a atuação integrada entre forças estaduais e federais de segurança pública. O caso segue sob investigação da Polícia Federal.

A apreensão representa uma das maiores ocorridas na região em 2025 e destaca a importância da fiscalização rodoviária no enfrentamento ao crime organizado.