GIRO PARANÁ

Cinco das dez cidades mais desenvolvidas do país, segundo o IFDM 2023, estão no Paraná: Curitiba, Maringá, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão (foto). .Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Paraná em destaque

Cinco das dez cidades mais desenvolvidas do país, segundo o IFDM 2023, estão no Paraná: Curitiba, Maringá, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. Curitiba lidera entre as capitais, com nota máxima em emprego e renda. O governador Ratinho Júnior atribuiu o bom desempenho a investimentos em programas estaduais como o Asfalto Novo, Vida Nova e Ilumina Paraná, que contribuem para a infraestrutura e qualidade de vida nos municípios.

Desenvolvimento

Segundo a Firjan, 98,3% dos paranaenses vivem em municípios com desenvolvimento moderado ou alto. O Paraná tem o terceiro maior índice médio do país e nenhuma cidade com nível crítico. Educação, saúde e renda impulsionaram o avanço de 23,4% no IFDM estadual nos últimos dez anos.

Novo Papa

O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito nesta quinta-feira (8) como novo papa da Igreja Católica, adotando o nome de Leão XIV. De perfil conciliador, é reconhecido por buscar diálogo entre alas conservadoras e progressistas. Com formação em Matemática, Teologia e Filosofia, tem ascendência francesa, espanhola e italiana.

Próximo pleito

A um ano do prazo de desincompatibilização, em abril de 2026, metade dos Estados brasileiros poderá ser governada por vices a partir de 2026. Até o momento 13 dos 27 governadores já sinalizaram intenção de disputar a próxima eleição. Ratinho Júnior é citado como uma alternativa pelo presidente do PSD. Para Gilberto Kassab, o governador do Paraná é “candidato natural” do PSD à Presidência. O partido vê com bons olhos lançar um nome próprio ao Planalto em 2026.

Interessados

Entre os governadores que sinalizaram interesse em disputar o próximo pleito estão: Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Júnior (PR), Eduardo Leite (RS), Tarcísio de Freitas (SP), Mauro Mendes (MT), Eduardo Riedel (MS), Renato Casagrande (ES), Cláudio Castro (RJ), Helder Barbalho (PA), Raquel Lyra (PE), Jerônimo Rodrigues (BA) e João Azevêdo (PB).

Mapa do turismo

O município de Douradina, no Noroeste do Paraná, passou a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta do Ministério do Turismo que reconhece localidades com políticas públicas voltadas ao setor. Com a inclusão, o Paraná soma agora 161 municípios no mapa, refletindo o crescimento da atividade turística no estado. A cidade entra na categoria “oferta turística complementar”, destacando-se por sua gastronomia, turismo rural e proximidade com atrativos náuticos da região.

IA e o turismo

Uma pesquisa da Booking revelou que 2 em cada 3 brasileiros usarão inteligência artificial para planejar viagens em 2025. Ferramentas como o ChatGPT e o novo sistema kayak.ai já são usadas para pesquisar preços, criar roteiros e encontrar opções personalizadas de hospedagem e voos.

Semana S

De 10 a 18 de maio, ocorre a Semana S do Comércio em 33 cidades do Paraná, com ações de cidadania, entretenimento e palestras. O evento é promovido pela CNC, Fecomércio PR, Sesc, Senac e sindicatos. A iniciativa busca fortalecer o comércio e os serviços por meio da inovação e do desenvolvimento.

Nota Paraná

Um consumidor de 35 anos, do bairro Boneca do Iguaçu, em São José dos Pinhais, foi o ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, sorteado nesta quinta (08). O segundo prêmio, de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de Campo Mourão, e o terceiro, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora de Pinhais. Ao todo, mais de 15 mil participantes também foram contemplados.

Lei do Antipó

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeiro turno a “Lei do Antipó”, que prevê o reaproveitamento de material fresado — restos de asfalto retirados das rodovias — para melhorias em estradas rurais. A proposta busca reduzir impactos ambientais e beneficiar comunidades do interior. Municípios e entidades poderão solicitar o material junto ao DER-PR.

Analfabetismo

O número de analfabetos no Brasil cresceu em ritmo superior ao da população na última década: são 7,5 milhões a mais. A ausência de políticas eficazes e a desvalorização do professor agravam o cenário. Sem garantir condições dignas de trabalho aos docentes, o país seguirá distante de avanços reais na educação.

TikTok Shop

O TikTok Shop estreou no Brasil nesta quinta (8), permitindo compras e vendas diretamente pelo app de vídeos. A plataforma aposta no “social commerce”, unindo entretenimento e consumo em poucos cliques. A novidade deve impactar o e-commerce e transformar o comportamento dos usuários.

Tô fora

O PDT anunciou que está fora da base de apoio ao governo Lula, após o desgaste provocado pela demissão de Carlos Lupi da Previdência. Com 17 deputados, o partido se disse desrespeitado pelo Planalto. É mais um revés político num momento delicado para a articulação governista.