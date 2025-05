Primeiros biarticulados elétricos do mundo serão fabricados no Paraná

A fábrica da Volvo, localizada em Curitiba, deu início à produção do primeiro chassi de ônibus biarticulado 100% elétrico do mundo. O modelo BZRT, desenvolvido integralmente no Brasil, será fabricado nas versões articulada e biarticulada, com exclusividade na unidade da montadora no bairro Cidade Industrial. A produção marca um avanço na indústria nacional e posiciona o Paraná como polo de inovação em mobilidade urbana sustentável.

Com 28 metros de comprimento e capacidade para até 250 passageiros, o BZRT é totalmente livre de emissões de CO2 e opera com baixíssimo nível de ruído. O veículo foi desenvolvido dentro do ciclo de investimentos de R$ 1,5 bilhão da Volvo no país entre 2023 e 2025, com apoio do programa Paraná Competitivo. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve presente na apresentação do modelo e ressaltou a importância do projeto para o setor industrial do Estado.

O modelo elétrico conta com dois motores de 200 kW cada, totalizando 400 kW (540 cavalos), com autonomia entre 250 e 300 km. As baterias, localizadas na parte inferior, garantem melhor distribuição de peso e um salão livre para passageiros. A recarga completa pode ser feita em 2 a 4 horas, dependendo da estação de carregamento.

Entre os recursos de segurança, o ônibus possui câmeras e sensores que monitoram pontos cegos, pedestres e ciclistas, além de sensores de placas de trânsito e o sistema Volvo Dynamic Steering (VDS), que melhora a precisão da direção. A conectividade do BZRT também permite ativar o sistema de Zonas de Segurança, que reduz automaticamente a velocidade em áreas de risco.

O presidente da Volvo Buses América Latina, André Marques, destacou o papel de Curitiba como berço do BRT, sistema de transporte que inspirou o novo modelo elétrico. O prefeito Eduardo Pimentel afirmou que a nova concessão do transporte público da capital deve priorizar veículos sustentáveis.

Curiúva, município do Norte Pioneiro do Paraná, acompanha de perto os avanços na mobilidade urbana estadual, especialmente em um momento em que o Estado busca soluções limpas e eficientes para o transporte coletivo em todas as regiões.