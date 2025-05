Homem diz que é do PCC e ameaça duas vizinhas de morte

Duas mulheres chamaram a polícia após serem ameaçadas de morte por um homem que disse ser membro do PCC. A ocorrência foi registrada no início da noite desta quarta-feira (07) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça de morte registrada na Rua Bento Ferraz de Campos. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, as duas mulheres que acionaram a equipe aguardavam a chegada dos policiais na calçada. Conforme os relatos das vítimas, um homem que mora no mesmo prédio que elas vêm realizando várias ameaças contra as duas, sendo que na tarde desta quarta-feira, ele começou a chutar a porta de seu apartamento dizendo que era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital). Além disso, ele estaria portando uma faca e ameaçando matar as vítimas.

Ainda conforme os relatos das vítimas, o homem saiu do local assim que percebeu que elas estavam acionando a PM. Elas ainda contaram que, em outra ocasião, o suspeito mostrou um revólver para elas, motivo pelo qual elas já relataram ter registrado outros boletins de ocorrência.

Frente aos fatos, as vítimas foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.